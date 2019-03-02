محمد الشحي: مدينة محمد بن راشد أهم المشاريع العقارية في دبي

أشاد محمد الشحي عضو مجلس إدارة «ميدان» في تصريح لـ«البيان الرياضي» بمشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. وقال إنه يعتبر من أهم المشاريع العقارية في دبي، ويتضمن 3 مراحل.

والآن في مرحلته الثالثة بعد اكتمال المرحلتين الأولى والثانية.وأضاف قائلاً: إن المشروع من المشاريع المثمرة ويقع عند البحيرة المعروفة في منطقة ميدان، ويقع عند المجمع التجاري الذي يجري تشييده في ميدان ويفتتح في ختام العام.

وقال الشحي إن الكرنفال في نهاياته الآن، ونستعد لانطلاقة كأس دبي العالمي في 30 مارس الجاري.

وأشاد الشحي بنجاح الموسم الممتاز والذي شهد مشاركة أفضل الخيول العالمية وشهدت سباقاته حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق السباق.