سوداني يكسب جائزة الترشيحات

ابتسم الحظ للسوداني خالد مالك محمد أحمد بترشيحه 5 خيول فائزة في مسابقة ترشيحات الأشواط الستة ليحصل على مبلغ 13 ألف درهم.

وتمكن 53 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة وتم اختيار 8 أشخاص لينال كل شخص منهم مبلغ 500 درهم.

ونال شخصان جائزة الترضية للأشواط الثلاثية بحصولهما على 50 نقطة ونالا 2000 درهم لكل منهما، نالها ضحى جعفر محجوب أحمد «سودانية» وكلاو ماديل «بريطاني».

وفاز بجائزة مسابقة السوبر فيكتا شخصان وهما: سناء سراج حسين «الباكستان» وأمجد إسحق مختار «سوداني» ونالا مبلغ 2500 درهم لكل منهما.

ولم يتمكن أحد من الفوز بمسابقة الأشواط الثلاثية ولا مسابقة السوبر هاي فايف.