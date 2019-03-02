بن سرور: «شيماء كلاسيك» هدف «ماونتن هنتر»

أشاد المدرب سعيد بن سرور بالفوز الذي حققه «ماونتن هنتر» في الشوط السابع والأخير، مؤكدا أن هدفه المقبل سباق «شيماء كلاسيك» لمسافة 2400 متر على المضمار العشبي.

وأضاف سعيد بن سرور قائلاً: «ماونتين هنتر» فاز بشكل رائع في ميدان قبل أسبوعين . لقد أظهر قدرة فائقة على خفة الحركة

«والأمر يعتمد على الوتيرة ومدى سرعة انطلاقة الخيول، ولكني أعتقد أن الميل وربع الميل هي مسافته المفضلة وهو جواد مقاتل، وسنبحث عن سباقات أفضل له».

إلى ذلك أضاف كريستوف سوميون: قفز «ماونتين هنتر» من البوابة بسرعة في المرة السابقة، وكنت بحاجة لتجاوز عدد قليل فقط من الخيول، ولكني كنت محظوظاً بالحصول على غطاء بالمركز الرابع هذه الأمسية في ظل البوابة الخارجية التي انطلقنا منها، لا سيما مع الرياح الأمامية في المسار الخلفي.

والجواد لديه بعض السرعة، ولكني أفضل مشاركته أيضاً على مسافة الميل ونصف الميل، وباعتقادي أن سعيد لديه جواد أفضل لسباق دبي تيرف (ج1، 9 فيرلونغ)، ولذلك إن كانت له فرصة المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي ربما يكون سباق دبي شيما كلاسيك .