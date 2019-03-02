«ماهر» بطل الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدّي

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا

واصلت خيول جودلفين مسلسل انتصاراتها بتسجيلها ثلاثية في السباق التاسع لكرنفال كأس دبي العالمي للخيول، والذي أقيم أول من أمس بمضمار ميدان العالمي برعاية مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول، بحضور جمهور غفير من عشاق السباقات بالمضمار. وحقق ثلاثية جودلفين «أسبولينى» بانتزاعه لقب بطول كأس ند الشبا في الشوط الرابع و«أون ذا وار باث» الذي توج بطلاً للشوط السادس و«ماونتن هنتر» الذي ظفر بلقب مسك الختام في الشوط السابع.

ماهر بطل الجولة الثالثة

توج «إيه إف ماهر» لخالد خليفة النابودة بطلاً للجولة الثالثة لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة بقيادة تاغ أوشي وإشراف ارنست أوتيل، مسجلاً زمناً قدره 2.17.40 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «زياد» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل» بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جان دي روال، فيما جاء «جوشوك» لإسطبل العجبان بقيادة فرناندو جالا وإشراف عبدالله الحمادي.

تنافس في الشوط 10 خيول بعد انسحاب «إيه اف سجنجل».

وعقب ختام الشوط قام جوربال سينج نائب الرئيس للشؤون المالية والمبيعات وعمليات المشروعات بتسليم الجائزة إلى جالا خليفة النابودة والمدرب ارنست أورتيل والفارس تاغ أوشي.

«سبورتنغ تشانس» بطل الثاني

انتزع «سبورتنغ تشانس» لمالكه عبدالله المنصوري لقب الشوط الثاني «بطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1600 متر بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف سايمون كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.38.31 دقيقة بفارق رقبة عن «غولدن جاغوار» لنقابة فينكس للسيدات بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

واحتل «آيريش تريلوجي» لخيول الشمال للسباقات المركز الثالث بقيادة كارلوس لوبيز وإشراف أندرو كيدني.

تنافس للفوز 14 خيلاً بعد انسحاب «ووفن».

وعقب ختام الشوط قام محمد الشحي عضو مجلس إدارة ميدان بتسليم الجائزة إلى جون ميلز إنابة عن المالك.

«آفريكان رايد» يفجر المفاجأة

فجر «آفريكان رايد» لمالكه نبيل مراد المفاجأة في الشوط الثالث «جائزة كريستال لاجون، لمسافة 1600 متر بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سايمون كريفورد مسجلاً زمناً قدره 1.39.44 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «بوشارت» لفريق البيت متوحد بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، فيما جاء «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن ر اشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة جيم كراولي . وعقب ختام الشوط قام محمد الشحي عضو مجلس إدارة ميدان بتسليم الجائزة إلى نبيل مراد.

«أسبوليني» بطل كأس ند الشبا

توج «أسبوليني» لجودلفين بطلاً لبطولة كأس ند الشبا لمسافة 2810 أمتار للفئة الثالثة بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.55.96 دقيقة بفارق 10 أطوال ونصف الطول عن «ريد غاليليو» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف سعيد بن سرور، فيما حل «ابن بطوطة» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور.

وتنافس في الشوط 7 خيول وقد انسحب «برند تلان» لجودلفين خلال السباق لإصابته الخطيرة. وعقب ختام الشوط قام محمد الشحي عضو مجلس إدارة ميدان بتتويج أبطال الشوط.

«دو لكونج» بطل كيرلين

انتزع «دو لكونج» لمالكه الكوري الجنوبي لي تاي إين لقب الشوط الخامس بطولة «كيرلين للتكافؤ» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي بقيادة الفارس الفرنسي أوليفيه دوليز وإشراف المدرب سايمون فوستر، مسجلاً زمناً قدره 2.05.37 دقيقة بفارق 9 أطوال ونصف الطول عن «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي، فيما جاء «غالفنايز» لحامد رادان في المركز الثالث بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

تنافس في الشوط 9 خيول قوية، وكان المرشح الأول «سالتارين دبي» ورشحه 2530 شخصاً فيما رشح البطل «دو لكونج» 1236 شخصاً. وفي ختام الشوط قام غوربال سينج بتتويج أبطال الشوط.

«أون ذا وار» نجم السادس

ظفر «أون ذا وار باث» لجودلفين بلقب الشوط السادس «كأس اليجانس سترتش» لمسافة 1400 متر وذلك بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.23.52 دقيقة بفارق طول عن «مبتسم» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، فيما جاء «وسيم» لإسماعيل محمد في المركز الثالث بقيادة فابريس فيرون.

تنافس في الشوط 14 خيلاً بعد انسحاب «كوايسايز» وعقب ختام الشوط قام جوربال سينج بتتويج أبطال الشوط.

مسك الختام

اختتم «ماونتن هنتر» لجودلفين ثلاثية الفوز للفريق الأزرق بانتزاعه لقب الشوط السابع لمسافة 2000 متر، وذلك بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 2.03.75 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «زوريون» لجودلفين بقيادة جيمس دويك وإشراف شارلي أبلبي فيما جاء «ديزرت فاير» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور. تنافس في الشوط 14 خيلاً قام غوربال سينج بتتويج أبطال الشوط.

الكوري فخور

أعرب الكوري لي تان اين عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه «دولكونج» بالفوز بلقب «كيرلين» للتكافؤ بفارق كبير عن أقرب منافسيه .وقال تان لــ«البيان الرياضي» إنه كان واثقاً من فوزه بعد ظهوره بمستوى طيب في مشاركته الأخيرة . وأشاد المدرب سايمون فوستر بالفوز الباهر الذي حققه «دولكونج» خاصة أنه فاز بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وأكد فوستر مشاركته في يوم سوبر ساترداي ومن ثم سيتم تحديد مشاركته المقبلة في امسية الكأس العالمي.