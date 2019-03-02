نخبة الخيول تتنافس في 7 أشواط اليوم برعاية موانئ دبي

يشهد مضمار ميدان في الرابعة من عصر اليوم السباق الثامن عشر في سلسلة سباقاته المحلية هذا الموسم، بمشاركة نخبة الخيول، تتنافس في 7 أشواط للخيول المهجنة برعاية موانئ دبي العالمية بمجموع جوائز 1.2 مليون درهم. وتستهل المنافسة بسباق الخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر ومجموع جوائزه 165 ألف درهم. ويتنافس في الشوط 13 خيلاً بعد انسحاب «دريس كوت».

وأبرز المشاركين في الشوط «كورد» لمحمد خليفة البسطي بقيادة جورج بكل وإشراف باتريك دوبس، «شانغهاي سيتي» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة دين أونيل، «ولد الدار» لحميد راشد علي الرايحي بقيادة فرناندو جارا، «كوين موناكو» بقيادة أنطونيو فريزو.

ويشهد الشوط الثاني «ميناء راشد» لمسافة 1400 متر، مشاركة 15 خيلاً، أبرزها «ميادين» و«مشاهير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«غوست كوين» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة رويستون فرنش، و«سبيدي موف» لتتش غولد ريسينج بقيادة ريتشارد مولن، و«توباكو» و«دوسك» و«جورنس» لمحمد خليفة البسطي، و«سمهري» لأبوظبي للسباقات، و«مصيب» لأحمد وحمد راشد سالم المقعودي.

ويعتبر الشوط الثالث لمسافة 2200 متر «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» من بين أقوى الأشواط بمشاركة 12 خيلاً يتصدرها «مصباح» لـ«الإمارات للسباقات الترفيهية» بقيادة رويستون فرنش، إلى جانب «الوشنال» بقيادة باتريك دوبس، «جيه بي سبيس» لمحمد خليفة البسطي، ومن أبرز المنافسين «الثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة آدم ماكلين، و«توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«جينتش» لفريق البيت متوحد بقيادة بن كورتيس، و«كاتشاو» لعلي مختار بقيادة تاغ أوشي، و«سي إسكيمر» لأبوظبي ريسينج بقيادة أنطونيو فريزو.

وينتظر أن يشهد الشوط الرابع لمسافة 2000 متر صراعاً ساخناً بين 9 خيول قوية يتصدرها «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل، و«أصلان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة رويستون فرنش، و«بيج براون بير» لمزرعة كيدار بقيادة سام هتشكوت، و«دباشي» لمحمد خليفة البسطي، و«جافروش» و«هيرالديك» لفريق «البيت متوحد»، و«كوارتيه فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي. ويعد الشوط الخامس من أقوى الأشواط باعتباره الرئيسي لمسافة الميل برعاية إقليم الإمارات وجائزته 205 آلاف درهم. ويتنافس خلاله 14 خيلاً يتصدرها «هورنس» لماجد علي المرزوقي بقيادة رويستون فرنش.

وأبرز المنافسين للقب «مناصير» و«ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«جارف» و«يا ليل»، و«تفاخر» و«جذور» و«بواسل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«قانون» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة تاغ أوشي، و«روكيت باور» لمحمد خليفة البسطي، و«أجود» لنقابة بورسلي للسباقات، و«يوفوار ماجيك» بقيادة باتريك دوبس.

ويتوقع أن يشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية ميناء راشد وجائزته 195 ألف درهم، صراعاً ساخناً بين 12 خيلاً قوياً يتصدرها «بيلار أوف سوسياتي» بقيادة باتريك دوبس، إلى جانب «توديبا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة فرناندو جارا، و«إل شابو» لماهر لطف الله وفوزي ناس.

شوط الختام

يختتم الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية ميناء جبل علي وجائزته 195 ألف درهم. ويتنافس في الشوط 15 خيلاً يتصدرها «الفلك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة بارنارد فايدرب، ومن أبرز المنافسين «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة زفير زياني، بقيادة رويستون فرنش. و«رافد» و«مصطلب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك، و «إجبار» لمحمد خليفة البسطي، و«دتش ماستر بيس» لإسطبل رمضان، «أنديسكر يبابل» و«ليثام سينت انيس» لمحمد خليفة البسطي.