النابودة: فخور بالفوز.. واللقب إنجاز للتوليد المحلي

أعرب خالد خليفة النابودة عن فخره واعتزازه بفوز «إيه اف ماهر» بلقب الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي.

وقال في تصريح عقب التتويج إن الفوز بلقب السباق يعتبر إنجازاً للتوليد المحلي الذي أثبت جدارته وقوته في المنافسة على كل السباقات الكبرى.

وأعلن النابودة أن الفوز بسباق من الفئة الأولى بمشاركة خيول من مختلف أرجاء العالم يعتبر وساماً على صدورنا وتتويجاً للإنتاج المحلي .

وقال النابودة إن استبعاد «إيه إف السجنجل» بسبب تعرضه إلى الإصابة ولذلك لم نخاطر بإشراكه في السباق وأن مشاركته في سباق «كحيلة كلاسيك» قائمة.

ومن جانبه أشاد المدرب آرنست أورتيل بأداء «إيه اف ماهر» وفوزه الباهر باللقب معلناً عن مشاركته في سباق «كحيلة كلاسيك» .