نبيل مراد: وجهة «آفريكان رايد» إلى جودلفين للميل

وجَّه نبيل مراد مالك البطل «آفريكان رايد» الحائز على لقب الشوط الثالث، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه وتوجيهاته إلى الملاك محلياً وخارجياً، مشيداً بدوره بالارتقاء بسباقات الخيل العالمية إلى مستوى أفضل.

أعرب نبيل عن شعوره بالفرح والفخر والإعزاز بتحقيقه الفوز في كرنفال كأس دبي العالمي مع النخبة والأقوياء في الشوط. وأعلن نبيل مراد عن الوجهة المقبلة للبطل وهي المشاركة في سباق جودلفين للميل في أمسية كأس دبي العالمي، متمنياً أن يتحقق حلمه بالفوز باللقب الكبير. وأضاف أنه بسبب غياب المدرب سايمون فقد اضطر إلى إعطاء التعليمات والتوجيهات إلى الفارس كريستوف سوميلون والذي نفذها بمهارة قادته لتحقيق الفوز .