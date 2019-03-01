سعيد الخياري يُهدي إسطبلات «إس إس» كأس حتا للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

توج الفارس سعيد حمود الخياري بكأس حتا للقدرة لمسافة 119 كلم المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم يوم أمس.

وفاز الخياري باللقب ممتطياً صهوة الجواد «مقدام» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 4.24.36 ساعات، واحتلت المركز الثاني الفارسة الإيرلندية آمي لويس على صهوة الجواد «بينماكو دي سايلير» لإسطبلات زعبيل، مسجلة زمناً قدره 4.24.44 ساعات.

وجاء في المركز الثالث الفارس خلف أحمد الغيث على صهوة الجواد «دافلن بارك ثروب» لإسطبلات تي ان تي، مسجلاً زمناً قدره 4.24.47 ساعات.

وحل في المركز الرابع الفارس منصور الفارسي على صهوة الجواد «فيدوك» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 4.26.30 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس غيث عبدالواحد على صهوة الجواد «هتان» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 4.28.13 ساعات، وجاء في المركز السادس الفارس زايد أحمد المري على صهوة «مار بارق» لإسطبلات مطر للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.30.16 ساعات.

تتويج

بعد انتهاء السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الأبطال الفائزين، حيث تسلم البطل كأس المركز الأول ونال الوصيف كأس المركز الثاني وتسلمت الفائزة بالمركز الثالث الكأس وسط تصفيق الجمهور.

وأكد محمد عيسى العضب، أنه بدأ العد التنازلي لاستضافة أحد أبرز الفعاليات في نهاية موسم القدرة وهو مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مبيناً أن كأس حتا للقدرة شهد مشاركة منخفضة نسبياً بسبب تركيز واستعداد جميع الإسطبلات لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وأضاف العضب أنه رغم وجود حالة من الحذر بين الفرسان والإسطبلات على مستوى حجم المشاركة بسباق الأمس المخصص للإسطبلات الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة، مبيناً أن مدينة دبي الدولية للقدرة بلغت المرحلة الأخيرة من موسم القدرة المحلي والأنظار تتجه إل سباق سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي يعتبر باكورة الموسم في دبي.

سعادة

وأعرب البطل سعيد الخياري، عن سعادته الكبيرة بالحصول على اللقب الأول في هذا الموسم واعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية بعد نيل المركز الثالث في سباق كأس اليوم الوطني، مشيراً إلى أن السباق شهد معدل سرعات مرتفعة في أول مرحلتين لا تقل عن 28 كلم في الساعة، فيما شهدت المرحلة الثالثة تراجعاً في السرعات لتوفير الطاقة والجهد من أجل المنافسة الحاسمة في المرحلة الرابعة والأخيرة.

وأضاف أن فرسان الإسطبل تعاونوا جميعاً من أجل تحقيق المركز الأول وتكلل المجهود الجماعي بالنجاح بعد الظفر باللقب، مشيداً بأداء الحصان البطل «مقدام» لاسيما وأنه يعتبر من فئة الإنتاج المحلي ويحمل مؤشرات جيدة من المرحلة الأولى، ولم يشكُ أثناء عملية الفحص البيطري من ارتفاع نبضات القلب.

وأثنى الخياري على توجيهات مالك ومدرب الإسطبل سلطان السبوسي مما قاد إلى انتزاع المركز الأول عن جدارة واستحقاق.

مراحل

وبالعودة إلى تفاصيل مراحل السباق، تصدر الفارس غيث عبدالواحد صدارة المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المحور الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «هتان» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1.25.59 ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس زايد غانم المري على صهوة الجواد «إس بي ابياد جينها» لإسطبلات تي ان تي، مسجلاً زمناً قدره 1.26.20 ساعة، وحل ثالثاً الفارس راشد ذياب المزروعي على صهوة «مخلب» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1.26.32 ساعة.