الجولة 3 لكأس آل مكتوم للخيول العربية اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا

يستضيف مضمار ميدان العالمي في السادسة والنصف من مساء اليوم السباق التاسع لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية مدينة محمد بن راشد آل مكتوم-المنطقة الأولى.

ويشتمل السباق على الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة وشوط ميدان كلاسيك وجائزة ند الشبا وكيرلين هانديكاب.

ويتنافس 11 خيلاً في شوط الخيول العربية لمسافة 2000 متر للفئة الأولى وجائزته 95 ألف دولار أمريكي.

ويتصدر «شاهر» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المشاركين في الشوط بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف إيريك ليمانتريل.

وأبرز المنافسين في الشوط «جوشوك» لإسطبل العجبان بقيادة فرناندو جارا، «زياد» لـ ياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جيه.

دي روال، «إيه اف السجنجل» لخالد خليفة النابودة بقيادة تاغ أوشي وإشراف إرنست أورتيل، «شداد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف.

ويتطلع للفوز باللقب كل من: «شيك روك» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف إروين شاربي، «جاسر» للشيخ ناصر محمد ناصر الحشار بقيادة بن كورتيس بإشراف يونس الكلباني، «بي أف مغادير» لمالكه الوارث إبراهيم الحضرمي بقيادة زيبان مازور بإشراف يونس الكلباني، «نجم الإمارات» لمحمد الأعسر بقيادة رويستون فرنش وإشراف محمد رمضان، «إيه اف ماهر» لخالد خليفة النابودة بقيادة إدري دي فريز، «إم اتش رحال» لمنصور خليفة بن حبتور بقيادة هاري بنتلي وإشراف ايليس جين.

«ميدان كلاسيك»

يعتبر الشوط الثاني «ميدان كلاسيك» لمسافة 1600 متر «ليستد» من بين أبرز الأشواط في السباق.

وتبلغ قيمة جائزته 175 ألف دولار أمريكي، ويتنافس خلاله 14 خيلاً قوياً يتصدرها «آيريش تريلوجي» بقيادة كارلوس لوبيز وإشراف اندروكيدني، وأبرز المنافسين على اللقب «سبورتنغ تشانس» لعبدالله المنصوري بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف سايمون كريسفورد، «فيكتوري كوماند» لـ منتزه كwينجسلي 10 بقيادة رويستون فرنش وإشراف مارك جونستون، «جود فورتشن» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «تروليوس» بقيادة جيمس دويل وإشراف سايمون كريسفورد، «ليدي بارما» لعائلة بارمر بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «نايسلاير» لفريق البحرين للسباقات بقيادة باتريك دوبس وإشراف علي جان، «الفجر مقبل» لطارق سعيد بن حميد الطاير وسيف الكتبي بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، «مذهلة» لأحمد بن طوق المري بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف و«برج» لجودلفين بقيادة كريسووف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور.

كأس «ند الشبا»

يتوقع أن يشهد شوط كأس «ند الشبا» لمسافة 2810 أمتار والذي تبلغ قيمة جائزته 300 ألف دولار أمريكي، صراعاً شرساً بين 7 خيول قوية يتصدرها المرشح «إسبوليني» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف شارلي أبلبي، إلى جانب المنافس الأقوى «برونتلاند» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «بن بطوطة» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «ريد غاليليو» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، و«زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كروالي وإشراف أروين شاربي.

«بينزولو» لسلطان علي بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد و«سسبيشوس مايند» لـ 360 خيول الشمال للسباقات بقيادة اليون شافيز.

الشوط الثالث

ينتظر أن يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر وقيمة جائزته 135 ألف دولار أمريكي، صراعاً ساخناً بين 11 خيلاً يتصدرها «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف مصبح المهيري.

وأبرز المنافسين على اللقب «آفريكان رايد» لنبيل مراد بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سايمون كريسفورد، «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «كونكت» لسلطان علي السبوسي بقيادة «كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «ووك.

ان ذاصن» لنقابة فونكس للتهجين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف، «ذا جريت كولكشن» لزاور سيكريكوف بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «بلاتا أوبلومو» بقيادة اليون شافيز واشراف سوزان بيرنيكلينت، «بوشارت» لفريق البيت متوحد، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف إروين شاربي، «برودكاست» لعبد المحسن العبد الكريم بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار و«بوب ذا هود» لـ «تتش غولد» للسباقات بقيادة رويستون فرنش وإشراف دوغ واستون.

شوط «كيرلين هانديكاب»

يتوقع أن يشهد الشوط الخامس «كيرلين هانديكاب» لمسافة 2000 متر وقيمة جائزته 160 ألف دولار، صراعاً قوياً للفوز باللقب، ويتنافس في الشوط 9 خيول قوية يتصدرها «غالفنايز» لحامد رادان بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وأبرز المنافسين «إيرنشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف، «سالتراين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «فيري تالنتد» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف دوغ واتسون، «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي.

الشوط السادس

ينتظر أن يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر «كأس اليجانس سترتش-الحي الأول» والذي تبلغ قيمة جائزته 175 ألف دولار أمريكي. ويتنافس في الشوط 15 خيلاً يتصدرها «لانسكي» لـ فينكس للتهجين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف.

وأبرز المرشحين للقب «مبتسم» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «مراقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف ديفيد هايس، «أبوف آند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

مسك الختام

يعتبر الشوط السابع والأخير لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، بمثابة مسك الختام وقيمة جائزته 135 ألف دولار أمريكي، ويشهد الشوط مشاركة 14 خيلاً يتصدرها «كي فيكتوري» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، وأقوى المرشحين للقب «ماونتن هنتر» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «ديزرت فاير» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف سعيد بن سرور، «سايلنت أتاك» لجودلفين بقيادة كيفن ستوت وإشراف سعيد بن سرور، «زوريون» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «باروت» للشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة أدري دي فريز وإشراف مايك دي كوك، «كليفس أوف كابري» لـ ملبورن 10 للسباقات بقيادة باتريك دوبس وإشراف جيمي أوسبورن، «أكوا ريم» لنادي ملاك منتزه كينجسلي بقيادة رويستون فرنش وإشراف مارك جونستون.

سعيد بن سرور: «فيري تالنتد» على المضمار الرملي لأول مرة

قال سعيد بن سرور إن «برج» خيّب الآمال في مشاركاته بدبي حتى الآن، غير أن هذا السباق يمثل فرصته الأخيرة في الكرنفال، وأن مسافة الميل ملائمة له.

وأضاف أن الجواد ذو الست سنوات «فيري تالنتد»، الذي أحرز المركز الثالث في 2016، بسباق كيمبريدج شاير هيرتيج هانديكاب، سيختبر الرمل للمرة الأولى بسباق القوائم كيرلين هانديكاب على مسافة ميل وربع الميل.

وتابع سعيد بن سرور: «مستوى «فيري تالنتد» تحسّن كثيراً، عقب مشاركته الأولى هذا العام أوائل هذا الشهر، وأردنا أن نتيح له فرصة المشاركة على الأرضية الرملية، وأن هذه المسافة تعتبر مسافته المثلى».

مستوى رفيع

وقال شارلي أبلبي: يجلب «برنتلاند» مستوى رفيعاً إلى هذا السباق عقب فوزه مرتين في فئة ج2 ونافس عن جدارة في سباق ج1 في مشاركته الأخيرة».«لقد نال قسطاً وافراً من الراحة، ويبدو أنه ازدهر من عمر ثلاث إلى أربع سنوات. هدفه الرئيس سيكون سباق دبي غولد كب في أمسية كأس دبي العالمي (ج2، السبت، 30 مارس)، وأن هذا السباق بمثابة تجربة تحضيرية له

وأضاف: «اسبوليني» حقق فوزاً رائعاً في الكرنفال، ما فتح أمامه مزيداً من الأبواب، خاصة أنه يبدو الآن حصاناً تحمل تحت التكوين.

«إذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون في قمة جاهزيته هذا الأسبوع، وهو ما قد يمنحه الفرصة للتوجه إلى أستراليا لخوض سباق ج1 سيدني كب في شهر أبريل المقبل».

258 ألف درهم جوائز مالية لمسابقات ترشيحات الجمهور

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار ميدان عن رصد مبلغ 258 ألف درهم قيمة الجوائز المالية لمسابقات ترشيحات الجمهور وتفاصيلها كالتالي: ينال من يكسب جائزة الترشيحات للأشواط الستة مبلغ 28 ألفاً و5 دراهم.

ويحصل من يرشح خمسة خيول فائزة مبلغ 6 آلاف درهم.

وينال من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم. ويحصل من يفوز بجائزة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 40 ألف درهم.

وينال من يفوز بجائزة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 15 ألف درهم.

فيما يحصل من يكسب مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة مبلغ 10 آلاف درهم.

ومن يحصل على جائزة مسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 136 ألف درهم. ويحصل الفائز بمسابقة الترضية للأشواط الثلاثية مبلغ 4 آلاف درهم.

وينال من يكسب مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس مبلغ 5 آلاف درهم.

وينافس من يفوز بجائزة مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير مبلغ 10 آلاف درهم.

وتبدأ مسابقات الترشيحات من الشوط الثاني.

ويتم توزيع استمارات الترشيحات من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة 6.40 مساءً.

وآخر موعد لتسليم الاستمارات الساعة 6.50 مساءً قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الثاني بالبرنامج.

الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول. وعلى المشارك القيام بترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة، مع فرصة الفوز بجوائز نقدية في كل أمسية السباق.