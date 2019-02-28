دوري الإمارات لونجين في ضيافة أبوظبي للفروسية

المصدر: ابو ظبي - البيان الرياضي

على الميدان الرملي بنادي الفروسية بالعاصمة أبوظبي، يلتقي عصر اليوم، فرسان وفارسات قفز الحواجز في الأسبوع (11) لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، برعاية لونجين، وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية.

ويتنافسون على جوائز يبلغ مجموعها أكثر من (237) ألف درهم، خصصت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة، في ستة أشواط تجرى فعالياتها على الميدان الرملي بنادي العاصمة للفروسية خلال يومين، إيذاناً بانطلاقة منافسات الجزء الثاني لدوري القفز في نسخته الثامنة، بعد استيفاء منافسات الجزء الأول منه، والتي انطلقت شهر أكتوبر الماضي على ميدان الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية، وحتى منتصف ديسمبر الماضي، على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، ومن بعده، تواصلت سلسلة دوليات القفز من جميع الفئات، وشهدتها أندية ومراكز الفروسية تباعاً، بدءاً من بطولة كأس الاتحاد الدولية من فئة النجمتين على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف 20 ديسمبر الماضي، وحتى بطولة كأس رئيس الدولة من فئة الخمس نجوم، على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وحتى نهائي النسخة الثامنة لدوري الإمارات لونجين على الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية في الـ 27 أبريل.

وتعد منافسات الأسبوع (11)، ثاني لقاء يجمع بين الفرسان على ميدان نادي أبوظبي بعد تحديثه، وتغيير أرضيته من عشبية إلى رملية، وتدشينه بمنافسات بطولة أبوظبي الدولية 2019، من فئة الأربع نجوم، مطلع يناير الماضي، وتشتمل على ستة أشواط، تقام 3 أشواط منها اليوم بمواصفات الجولة والمرحلتين، والأخرى غداً بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز.