كأس حتا للقدرة في سيح السلم ينطلق اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

ينطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، سباق كأس حتا للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وتبلغ مسافة السباق 119 كم، وينقسم إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر» والمرحلة الثانية 35 كم «اللون الأحمر» ثم المرحلة الثالثة 26 كم «اللون الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

وطرأت على النسخة الحالية من السباق، بعض التحديثات تمثلت في تغيير المسافة من 100 كلم إلى 119 كلم، مما سيساهم في تعزيز قوة المنافسة بين الفرسان المشاركين من مختلف الإسطبلات في الدولة.

ويعتبر الفارس حمدان أحمد المري من إسطبلات زعبيل، هو حامل لقب النسخة الماضية والذي حققه على صهوة «كاستليبار كورونا» بزمن وقدره 3.23.25 ساعات، واحتل الوصافة الفارس غانم سعيد العويسي على صهوة الفرس «لا مونيتو» لإسطبلات زعبيل بزمن قدره 3.23.52 ساعات، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الفرس «زجرة» لإسطبلات الكمدة للقدرة مسجلة زمناً قدره 3.24.00 ساعات.

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن السباق يترجم أحد أوجه الدعم للإسطبلات الخاصة ويتيح الفرصة أمام هذه الشريحة للحفاظ على رياضة القدرة رياضة الآباء والأجداد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية بين المشاركين.

ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط والضوابط، أبرزها أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

وسيعقد ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ، ونوهت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل ﻗﺒﻞ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ لعملية الفحص ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ وسيتم استبعاد ﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮًا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ الطبي ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ.

ونوهت اللجنة المنظمة إلى منع استخدام ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭالمهماز ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﺪًا، وفي حال لم يجتز الخيل ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ المحدد وسمح ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻣﺮﺓ أﺧﺮﻯ يجب ﺃﻥ يخرج ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ الخيل ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍلخروج ثم يعبر مجدداً ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻟﻪ ﺯﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ، وﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ يجب ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ المسؤول ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ، وسيتم ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ الجهاز الإلكتروني ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ لمراقبة ﻧﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ وتحديد ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺒﻀﺎﺕ ﻗﻠﺐ الخيل ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ المتبع، وﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ تأخير ﺃﻭ مماطلة ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ، ويمنع ﻣﻨﻌﺎً ﺑﺎﺗﺎً ﺗﻘﺪيم جميع أﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺨﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ في ﺁﺧﺮ 2 كم وفي حال المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.