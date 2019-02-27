ترقية سباق العين مايل للخيول إلى فئة «قوائم»

المصدر: العين- البيان الرياضي

بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يرتقي مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف إلى آفاق أرحب ليعزز من مكانته كإحدى الوجهات المهمة لعشاق سباقات الفروسية، حيث تقام أول نسخة من سباق العين مايل بعد ترقيته إلى فئة (قوائم) ضمن فعاليات حفل السباق التاسع لمضمار العين، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، ويتألف من 7 أشواط، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الحفل 650 ألف درهم برعاية مزارع شادويل وديرنزتاون، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتوجه فيصل الرحماني المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لدعمه لسباقات مضمار العين وتكرمه برعاية جميع أشوط الحفل التاسع للمضمار (يوم شادويل)، وقال الرحماني: إن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ظل داعماً للفروسية في جميع مجالاتها، لاسيما سباقات الخيول العربية في جميع المضامير داخل الدولة وخارجها، وأضاف: نحن في مضمار العين نتشرف بهذا الدعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي يهدف للارتقاء بهذه السباقات، واستمرار دعم سموه هذا العام دليل على مدى اهتمامه بالفروسية وسباقات الخيول العربية، وترقية سباق العين مايل وإضافة حفلات سباق إضافية لروزنامة المضمار، يأتي ضمن خطط تطوير المضمار وسباقاته، مشيراً إلى أن هناك جهوداً حثيثة أيضاً تبذل لتطوير البنية التحتية للنادي حتى تتيح الفرصة لعمليات التطوير والترقية للسباقات.