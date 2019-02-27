معرض دبي للخيل وبطولة الجواد العربي 21 مارس

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، يُقام معرض دبي الدولي للخيل، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، من 21 - 23 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، وسوف يجمع الحدث السنوي العالمي جميع العاملين في صناعة الفروسية والمهتمين بها من جميع أنحاء العالم في دبي، وسوف يُعرض به أحدث منتجات الخيل والفروسية، وأنقى سلالات الخيل في العالم، وعدد كبير من العلامات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة المتخصصة في صناعة الفروسية، بما في ذلك الإسطبلات والمؤسسات البيطرية والمتخصصون في مجال الأعلاف، وملابس ومعدات ركوب الخيل، والفنون والديكورات ومعدات الصيد ونوادي ركوب الخيل، وتقدّر قيمة صناعة الفروسية على مستوى العالم حالياً بحوالي 300 مليار دولار، وتدعم 1.6 مليون وظيفة، وتمتلك بريطانيا واحدة من أعلى صناعات الفروسية ذات الجودة العالية على مستوى العالم، وهي موطن للعديد من العارضين المشاركين في المعرض، بما في ذلك شركة المملكة المتحدة لمنتجات الخيل، وشركة باريرز انترنشونال، وتمثل بريطانيا مصدراً رئيسياً للخبرات في مجال الفروسية، وتقدّر قيمة تجارة الفروسية الخارجية لديها بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، كما يشارك في المعرض شركة معرض جوانجزو دي ون المحدودة من الصين.