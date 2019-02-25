الحبتور وغنتوت إلى مربع كأس جوليوس باير للبولو

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، المقامة حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، تأهل فريقا الحبتور وغنتوت إلى المربع الذهبي، بعد أن حققا فوزهما الثاني على حساب ذئاب دبي وزيدان، والطريف أنهما سوف يلتقيان يوم غد، في آخر مبارياتهما في الدور التأهيلي، وهي مباراة تحسم صدارة المجموعة، وحسم فريق الحبتور بقيادة نجمه محمد الحبتور، تأهله بالتفوق على ذئاب دبي بنتيجة 5/9، حيث سيطر منذ البداية على منافسه، رغم أن الذئاب تقدموا في الشوط الأول 1/2، لكن الحبتور انتفض في الشوط الثاني، وأحرز 3 أهداف متتالية، وتقدم 2/4، ثم 4/6 و5/7 مع نهاية الشوطين الثالث والرابع، وأحرز الحبتور هدفين تباعاً في الشوط الخامس الأخير، ليزيد الفارق إلى أربعة أهداف، لتنتهي المباراة بفوزه العريض والتأهل، وفي المباراة الثانية، والتي جمعت بين فريق غنتوت، بقيادة يوسف بن دسمال، وفريق زيدان بقيادة السعودي عمرو زيدان، فقد حسمها الأول بجدارة بنتيجة 4/10، وظهر غنتوت مارداً كعادته، وتقدم منذ البداية وحتى النهاية، حيث أنهى الشوط الأول 0/2، ثم أحرز ثلاثية في الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 0/5، وفي الشوط الثالث ينشط زيدان ويحرز هدفين، ويرد عليه غنتوت بهدف سادس، ويشهد الشوط الرابع هدفين مناصفة، وفي الشوط الخامس الأخير، يضيف زيدان هدفه الرابع الأخير، بينما أضاف غنتوت ثلاثة أهداف أخرى، ليلحق بالحبتور إلى المربع الذهبي، وتقام اليوم مباراتان في الدور التمهيدي، ضمن منافسات المجموعة الأولى يلتقي فيهما فريق مهرة مع فريق أبوظبي، وفريق الإمارات مع فريق ديزرت بالم.