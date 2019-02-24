ميثاء بنت محمد تقود الإمارات للفوز في «جوليوس باير» للبولو

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

حقق فريق الإمارات، بقيادة فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فوزاً مستحقاً على منافسه فريق مهرة، وبنتيجة 11 مقابل 8 أهداف، ليعزز آماله في التأهل إلى المربع الذهبي، في ثالث أيام بطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، كما فاز أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني، على فريق ديزرت بالم، بقيادة راشد البواردي بتسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف.عمرت مباراة فريقي أبوظبي وديزرت بالم بالكفاح والندية، وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي واحتكما إلى الهدف الذهبي، لينحاز إلى فريق أبوظبي، الذي تنفس الصعداء. أما المباراة الثانية، والتي جمعت بين فريق الإمارات، وفريق مهرة، بقيادة راشد الحبتور، فالأخير لم يظهر بمستواه المعهود هذا الموسم حتى الآن، لتنتهي نتيجة المباراة لصالح فريق الإمارات.