شين برين يتسيّد بطولة النجمتين ويظفر بجائزة لونجين الكبرى

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت فعاليات ثالث أيام بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، بمنافسة جائزة لونجين الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين، واستهدف المشاركون فيها كأس جائزة لونجين الكبرى للبطولة التي بلغ مجموع جوائز منافساتها أكثر من (277) ألف درهم، وجاء شوط الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وقام بتصميم مسارها الإماراتي الدولي يوسف المحمودي بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وشارك فيها (49) فارساً وفارسة، في حين كان المشاركون في البطولة السابقة عام (2018) 36 فارساً فقط، ونال المشاركون حق التأهل في عبر شوطين في اليوم الأول والثاني للبطولة، ونجح منهم 7 فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز وأكملها دون خطأ 4 فرسان.

وحاز لقب الجائزة الكبرى الفارس الإيرلندي شين برين بالجواد «ليث» من فريق زد سفن والمشارك الخامس في التمايز وأكمله في زمن بلغ (39.31) ثانية، والفارسة الدنماركية تينا لوند شاركت بالفرس «إنديانا» قبل المتصدر مباشرة وأكملت التمايز في (41.28) ثانية وتوّجت بكأس المركز الثاني، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الفرنسي فردريك ديفيد، والجواد «إكوادور» المشارك الأول في التمايز وأكمله في زمن بلغ (43.88) ثانية. لوند تكسب جائزة مجلس أبوظبي الرياضي لمنافسة المجموعات الفارس السعودي سليمان العنبر بالفرس «كوينتلا».