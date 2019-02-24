الغيلاني يمنح «إنجاز» كأس محمد بن منصور للقدرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

توّج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين الأوائل بلقب سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة، أمس، بمشاركة 122 فارساً وفارسة، وسط حضور كبير.

وذهب لقب السباق إلى الفارس عبد الرحمن الغيلاني على صهوة «جوسيفينا» من إسطبلات إنجاز العائدة لعبد الله سعيد النيادي، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 3:35:24 ساعات. وحل ثانياً عبد الله مبارك الخييلي على صهوة «ميستي هايتس رومانسي» من إسطبلات الخييلي بفارق ضئيل عن صاحب اللقب، قاطعاً المسافة في زمن قدره 3:36:00 ساعات.

وتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بثلاث سيارات دفع رباعي، على المنصة الرئيسة، بحضور عدنان سلطان النعيمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، ولارا صوايا، المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، ومسلم العامري، مدير إسطبلات الجزيرة «1 و2»، ومحمد عبد الله، ممثل المسعود للسيارات، وخلود النعيمي، ممثل الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الدقيق والأعلاف، كما تم تكريم الفائزين من المركز الرابع حتى العشرين بجوائز مالية تحفيزية .

أول مشاركة

بدوره، أثنى الفارس عبد الرحمن الغيلاني، بطل السباق، على الخيل «جوسيفينا»، ذاكراً أنها أول مشاركة لها، وأثبتت خلالها قوتها وجودتها، وأنها قادرة على حصد الألقاب، وأشار الغيلاني إلى أنه مع بداية السباق توقع إحراز مركز متقدم مثل الثاني والثالث،.

أداء مُرضٍ

من جانبه، أكد عدنان سلطان النعيمي أن السباق جاء مرضياً من كل جوانبه الفنية والتنظيمية، وشهد أداءً جيداً من الفرسان والخيول مع التزام كبير بالضوابط، ذاكراً أن هذا الالتزام قاد إلى هدوء السباق ونجاحه، مؤكداً أن عدم الالتزام بالقانون هو الذي يخلق نوعاً من «الإزعاج»، وأضاف النعيمي: «بالرغم من وجود بعض المخالفات هذا الموسم، فإنه يعتبر الأفضل من حيث الالتزام بالقانون، وكذلك تطور الأداء».

فعاليات

وأكدت لارا صوايا، المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، أن من أهدافه زيادة الاهتمام بالخيل العربية والفروسية بمختلف أنواعها لتشجيع الفرسان المواطنين على ممارستها لإفراز مواهب قادرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، والحفاظ على الإنجازات التي حققها فرسان الإمارات في البطولات العالمية سابقاً. وقالت لارا إن قرية الوثبة لليوم الثاني على التوالي لبست حلة زاهية مختلفة، إذ شهدت فعاليات منوعة، استمتع بها الأطفال من عمر 3-10 سنوات وعائلاتهم الذين حضروا للقرية.