«عجيب» لعبدالله القاسمي بطل كأس حاكم الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة- فائز بجبوج

أهدى الجواد «إيه إس عجيب» الى الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي كأس صاحب السمو حاكم الشارقة بفوزه بالمركز الأول بقيادة الفارس سام هتشكوت، في سباق صاحب السمو حاكم الشارقة والذي أقيم أمس على أرض المضمار الرملي بنادي الشارقة للفروسية والسباق، ويأتي هذا السباق الختامي لموسم سباقات مضمار الشارقة بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للسباق والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشمل السباق 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات، وشهد مشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 87 جواداً.

حضور

شهد البطولة والتي تمثل ختام سباقات مضمار الشارقة العديد من المسؤولين وكبار الضيوف وجماهير غفيرة تجاوزت 4500 شخص من العديد من الجنسيات وبمختلف الأعمار، وتقدم الحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين الراعي الرسمي للسباقات.

الشوط الرئيسي

توج الفحل «إيه إس عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وبقيادة الفارس سام هتشكوت بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، بعد منافسة ساخنة ومثيرة مع العديد من الخيول المشاركة في الشوط الرابع والرئيسي للسباق، والمقدم من شركة لونجين بعد أن قطع مسافة الشوط 1700م بزمن 1,56,50 دقيقة.

وحل بالمركز الثاني «إيه اف المتغطرس» لمالكه خالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاغ أوشي، وبفارق 10 أطوال عن الأول، وحل ثالثاً الجواد «إيه إف الوجود» لمالكه بطي أحمد الشامسي وبقيادة الفارس إليون هنريك شافيز، ، في هذا الشوط المخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بعمر أربع وخمس سنوات فقط، لمسافة 1700م، وجوائز هذا الشوط هي 250 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 9 جياد.

وقام بتتويج الفائزين كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وسلطان اليحيائي وباتريك عون.

«نجم الرواسي» بطل الافتتاحي

حقق «نجم الرواسي» لمالكه حسن الحمادي وبقيادة الفارس فابريس فيرون المركز الأول في الشوط الأول والافتتاحي لبطولة صاحب السمو حاكم الشارقة، بعد أن قطع مسافة السباق 1200م بزمن 1,20,87 دقيقة، وهذا الشوط برعاية (غراند كلاسيك لونجين)، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من الإنتاج المحلي.وحل بالمركز الثاني المهر «إيه إف مخباط» لمالكه خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس أنطونيو فيرنز وبفارق طول وربع عن البطل، وحل ثالثاً المهر «جاب باروت» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم . وقام بتتويج الفائز سلطان اليحيائي وباتريك عون.

«إيه إف مفاتن» تتألق في الثاني

وحققت الفرس «إيه إف مفاتن» لمالكها خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس تاغ أوشي المركز الأول في الشوط الثاني (غراند كلاسيك لونجين للسيدات) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة ، بعد أن قطع مسافة 1200م بزمن 1,21,09 دقيقة، وحل بالمركز الثاني «إيه إف مغوار» لنفس مالك الفائز الأول وبقيادة الفارس فرناندو جارا، وبفارق ثلاثة أرباع الطول، وحل ثالثاً المهر «جاب العفريت» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم وبقيادة الفارس رويستون فرنش .

وقام بتتويج الفائزين سلطان اليحيائي وباتريك عون.

«إيه إف طراحة» تظفر بالثالث

وحصدت الفرس «إيه إف طراحة» لمالكها خالد خليفة النابودة وبقيادة الفارس سام هتشكوت المركز الأول في الشوط الثالث (لونجين كونكويست كلاسيك)، للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر أربع وخمس سنوات، بعد أن قطعت مسافة السباق 1700م بزمن 1,58,46 دقيقة، وحل بالمركز الثاني الفحل «إم إتش تواق» لمالكه منصور بن خليفة بن حبتور وبقيادة الفارس ريتشارد مولن.

«دينجرس ثوت» يكسب الخامس

انتزع الجواد «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم وبقيادة الفارس باتريك دوبس كأس الشوط الخامس بفوزه بالمركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق 1200م بزمن 1,11,60 دقيقة، للشوط الخامس (لونجين كونكويست) .وحل بالمركز الثاني الجواد «بيرفكت سنس» لمالكه حمدان المنصوري وبقيادة الفارس كونور بيسلي .

«أر بي جرينيد» مسك الختام وحسم الجواد «آر بي جرينيد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"وبقيادة الفارس فابريس فيرون لقب الشوط السادس والختامي، شوط ماراثون الشارقة (برعاية شركة لونجين) بعد أن قطع مسافة السباق 2700م بزمن 3,10,36 دقيقة.

عبدالله بن ماجد: سعداء بنجاح الموسم

أعرب الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته بنجاح موسم سباقات 2018/2019، بشكل عام والسباق السادس والأخير والذي يحمل اسم صاحب السمو حاكم الشارقة بشكل خاص ومثل مسك ختام سباقات الموسم.

وثمن بن ماجد المشاركة الكبيرة في السباقات تمثلت في معظم أندية ومرابط وإسطبلات الفروسية بالدولة، كما أشاد بالمستوى التنافسي العالي الذي ظهرت عليه السباقات، عكس جهوزية القائمين على رياضة الفروسية للموسم الجاري والذي وصفه بالاستثنائي، لما يضم من بطولات وأحداث رياضية محلية وخارجية على مستوى كل منافسات الفروسية، والتي تحظى برعاية ودعم بلا حدود من قيادتنا الرشيدة.