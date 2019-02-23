محمـد بن راشـد يطمئـن على جاهـزيّة خيـول «جودلفين» قبـل كـأس دبـي العالمي

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جاهزية خيول «جودلفين» لخوض غمار سباق «السوبر ساترداي» و أمسية كأس دبي العالمي شهر مارس المقبل، وذلك خلال حضوره أول من أمس، الأمسية الثامنة لكرنفال كأس دبي العالمي بمضمار «ميدان»، الذي أقيم برعاية «الطاير للسيارات».

وشهد الأمسية الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، وسعيد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، ومليح البسطي، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة السباقات في «ميدان»، وعدد من المسؤولين والملاك وجمهور غفير من محبي السباقات.

و واصلت خيول جودلفين تألقها في الكرنفال، حيث حققت رباعية بجدارة، ونال «سبوتيفاي» لقب «دبي ملينيوم ستيكس»، وحققت «ديفاين إيميدج» لقب «أوكس الإمارات»، وظفر «مثيكال ماجيك» بلقب «زعبيل للميل»، بينما توّج «ميجور بارتنرشيب» بلقب الشوط السادس.

كما شهدت الأمسية فوز «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثاني، بينما حقق «روديني» لعبدالله سعيد النابودة لقب الشوط الأول.

«روديني» نجم الافتتاح

حقق «روديني» لعبد الله سعيد النابودة لقب الشوط الأول «جاكوار» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي و البالغ قيمة جوائزه 135 آلف دولار، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.25.26 دقيقة و بفارق رأس عن الوصيف «مقرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل و إشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام، بول مور نائب الرئيس للشؤون المالية في «الطاير للسيارات» وجستن ويفنج مدير تطوير الشبكات في «جاكوار لاند روفر الشرق الأوسط و شمال أفريقيا» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة المدرب أحمد بن حرمش.

«إختيار» يقتنص الثاني

ظفر «إختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني «لاند روفر ديسكفري» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس جيم كراولي .

وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.10.18 دقيقة وبفارق 5 أطوال و ربع الطول عن «ريفلسكوب» لإسطبل «هوت سكوت للسباقات»، الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام تسلم سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جائزة الفوز من منى السعدون، نائب الرئيس لشؤون العملاء والتسويق في «الطاير للسيارات» وبينجامين ترسبي، مدير العلامة التجارية لـــــ«جاكوار.

«سبوتيفاي» بطل «دبي ملينيوم»

اقتنص «سبوتيفاي» لجودلفين بلقب الشوط الثالث «بطولة دبي ملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» على المضمار العشبي برعاية «جاكوار» والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.05.55 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «ريسنج هيستوري» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وفي الختام، قام عويس صالح، مساعد المدير العام للمبيعات في «الطاير للسيارات»، وروب بريستون مدير المبيعات في «جاكوار لاند روفر» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، نيابة عن المالك، فيما تسلم شارلي آبلبي و جيمس دويل جائزتها.

«ديفاين إيميدج» بطلة الأوكس

حققت«ديفاين إيميدج» لجودلفين لقب الشوط الرابع «بطولة الأوكس الإماراتي» لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «رينج روفر» والبالغ قيمة جوائزها 250 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلة زمناً قدره 2.01.76 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيفة «سويفت روز» لجودلفين بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وفي الختام، قام بروس روبرتسون مدير التسويق في «جاكوار لاند روفر» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتتويج الأبطال، حيث تسلم عبد الله المناهي نيابة عن المالك، فيما تسلم شارلي آبلبي ووليام بويك جائزتهما.

«مثيكال ماجيك» بطل «زعبيل»

اقتنص «مثيكال ماجيك» لجودلفين لقب الشوط الخامس «بطولة زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» .

والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.39 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «سنتشري دريم» لعبد الله سعيد بالحب، الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس اويشين ميرفي وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

وفي الختام، قام اشوك خانا الرئيس التنفيذي في «الطاير للسيارات» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم نيابة عن المالك، فيما تسلم شارلي آبلبي و وليام بويك جائزتهما.

«ميجور بارتنرشيب» مسك الختام

حقق «ميجور بارتنرشيب» لجودلفين لقب الشوط السادس والأخير للأمسية «رينج روفر فيلار» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس كيفين ستوت وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.37.19 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «أبوف آند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وفي الختام، قام ميوان ويكراماسينج، المدير العام للخدمات في «الطاير للسيارات» و«بول لاين من» جاكوار لاند روفر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة المدرب سعيد بن سرور.

مفاجآت

أطاحت المفاجآت الكبرى التي حفل بها السباق بآمال الجمهور في مسابقات الترشيحات، حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة في 6 أشواط، ولا 5 خيول فائزة. ونجح 26 شخصاً في ترشيح 4 خيول فائزة، حيث تم اختيار 17 شخصاً، ونال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم. وتمكن 33 شخصاً من الفوز في مسابقة السوبر فيكتا. وتم اختيار 5 أشخاص ونال كل واحد مبلغ ألف درهم.

بن سرور: لم نحدد وجهة « بارتنرشيب»

أعلن المدرب سعيد بن سرور لــ«البيان الرياضي» عن عدم تحديد الوجهة المقبلة للبطل «ميجور بارتنرشيب» الحائز على لقب الشوط السادس قائلاً بأنه سيتم اختيار سباق لمسافة الميل وأكثر على المضمار العشبي في الكرنفال.

وأعرب بن سرور عن رضائه لأداء خيول الإسطبل في الأمسية، مشيداً بما تحقق من نتائج. كما أبدى سعيد بن سرور ارتياحه من أداء «سويفت روز» وصيفة «اوكس الإمارات» معتبراً إياه الأفضل في مشاركاتها الرابعة.

وقال: «سويفت روز» مهرة رائعة وقدمت أداءً ممتازاً، وسننظر في حالتها عقب هذا السباق، وربما ننظر في توجيهها إلى داربي الإمارات.

السبوسي: أداء «إختيار» يبشر بالخير

أشاد سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالفوز الباهر الذي حققه «إختيار» في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر. وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن فوز البطل جاء بارتياح وسهولة ويبشر بالخير في المستقبل.

وأضاف أن تدريباته وجاهزيته للسباق كانت جيدة، ولذلك وضح من أدائه عزمه على الفوز، وهذا ما تحقق له بجدارة. ومن جانبه، أعرب المدرب دوغ واتسون عن سعادته بالفوز الذي يعكس تطور البطل .

وأعلن واتسون مشاركة البطل في أمسية «السوبر ساترداي» ، وبالتحديد في شوط «ند الشبا للسرعة» على المضمار العشبي.

شارلي آبلبي: «سبوتيفاي» سيخلد للراحة ثم يتجه إلى أوروبا

عبر مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية خلال الأمسية عبر «سبوتيفاي» بطل «دبي ملينيوم ستيكس»، و«ديفاين إيميدج» نجمة «أوكس الإمارات»، و«مثيكال ماجيك» نجم «زعبيل للميل».

وعن «سبوتيفاي» قال آبلبي: «أحسن جيمس دويل قيادة الجواد في المقدمة، وهو أسلوب طبق الأصل من أسلوب قيادته «سبوتيفاي» في المرة السابقة.

حيث حصل على وتيرة طيبة، والحصان يقدم المزيد حينما تقترب الخيول المنافسة منه، ولذلك كل الإشادة للفارس جيمس، وشعرنا أن أداء «سبوتيفاي» تحسن قياساً بالمشاركة السابقة، والمنافسة على مسافة أقصر كانت من صالحه، وكان أداءً جيداً، وأنا مرتاح للنتيجة التي تحققت للفريق».

وأضاف «باعتقادي أن المشاركة ربما تكون الأخيرة له في الكرنفال هذا العام، وسوف نمنحه استراحة، ونتطلع للموسم الأوروبي».

تحت النظر

وعن «ديفاين إيميدج» قال آبلبي: «تناقشت مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبالتالي فإن سباق «ديربي الإمارات» في أمسية كأس دبي العالمي سيكون بالتأكيد تحت النظر.

وستحمل في السباق وزناً خفيفاً مساعداً، ولديها خبرة المشاركة على هذه الأرضيةخطة مستقبلية وعن «مثيكال ماجيك»، قال آبلبي: سندرس إمكانية مشاركته على مسافة 9 فيرلونغ، ولكن حالياً ندرس إرساله إلى أستراليا للمشاركة بسباق دونكاستر مايل (ج1) بمضمار رويال راندويك يوم 6 أبريل، سوف نجتمع وندرس الخيارات الممكنة.

جمعة بن دلموك: الحظ عاند «أبوف آند بيوند»

أكد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بأن الحظ عاند «أبوف آند بيوند» في اللحظات الأخيرة من الشوط السادس لمسافة الميل عندما كان شاقاً طريقه نحو خط النهاية.

وقال الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في تصريح لـــــــ «البيان الرياضي» أن الجواد من نسل طيب، حيث أبوه «إكسيد آند إكسل» وسبق له المشاركة في السباقات بالمضامير الإنجليزية. وأضاف أنه مرتاح للنتائج التي حققتها خيول «جودلفين» في السباق مما يؤكد جاهزيتها للمشاركة في أمسية «كأس دبي العالمي» الشهر المقبل.

بن حرمش: «روديني» مستواه تطور

أعرب المدرب أحمد بن حرمش عن سعادته وارتياحه للفوز الرائع الذي حققه «روديني» لعبدالله سعيد النابودة في الشوط الأول الافتتاحي لمسافة 1400 متر.

وقال بن حرمش في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن مستوى «روديني» تطور كثيراً بالمقارنة مع مشاركاته السابقة.

وعن مشاركاته المقبلة أجاب بن حرمش بأنها ستكون محلية، ولن يعود إلى المشاركات الأوروبية بعد تألقه سابقاً في السباقات البريطانية.