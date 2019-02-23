ستيفاني بطلة سباق كأس فاطمة بنت منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أهدت الفارسة الأوروغوايانية ستيفاني غونزاليز، إسطبلات الجزيرة 2 العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة - سيدات لمسافة 100 كلم الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة صباح أمس، بإشراف الاتحاد الدولي وشهد مشاركة 122 فارسة.

وتميز السباق بالسرعة والتي غادر بسببها العديد من الفارسات المنافسة في المراحل المختلفة من السباق، وبلغ عدد المشاركات في المرحلة الرابعة والأخيرة 37 فارسة فقط.

وجاء فوز البطلة ستيفاني على صهوة الجواد «سابح» بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 3:26:20 ساعات، وجاءت ثانيا الأرجنتينية ناديا فرنانديز، على صهوة «سوندانس» من إسطبلات الشبابي في زمن قدره 3:26:29 ساعات، وثالثا هيا محمد الشنقيطي على صهوة «راكوسوا» من إسطبلات الوثبة.

والتي قطعت السباق في 3:26:30 ساعات. وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة، تم تتويج الفائزات الثلاث الأوائل بثلاث سيارات دفع رباعي، بواسطة الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان.

والشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، بحضور الشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، وشارك في التتويج عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، كما تم تكريم الفائزات من المركز الرابع حتى العشرين بجوائز مالية.

ورفع عدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية رئيس اللجنة العليا المنظمة، أسمى آيات التهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمناسبة فوز إسطبلات الجزيرة 2 بلقب السباق، الذي وصفه بالممتاز ذاكرا أنه وجد تجاوبا كبيرا من الفارسات وضح في عدد المشاركة الكبيرة لهن.

وأشار النعيمي إلى السرعة الزائدة من الفارسات لقطع مسافة السباق، ذاكرا أنه رغم الأداء الجيد لكن كان ملاحظا الاستعجال الزائد، مما أدى إلى خروج الكثير من الفارسات خلال المراحل الأربع.

وأشار النعيمي إلى أن سباقات القدرة الأخيرة في كل الميادين كانت بها ملاحظة مشتركة تتمثل في استخدام الفرسان والفارسات إلى وضع سدادات في آذان الخيول، ذاكرا أن ذلك يعد مخالفة للوائح والقوانين الدولية وبسببها يتم استبعاد الخيل من السباق، لأنه يؤثر على سلامة الخيل من حيث التوازن، داعيا الجميع إلى الابتعاد عن هذه الطريقة التي تضر بهم وتكون سببا في إبعادهم.

تطوير

بدورها تقدمت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، بالتهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة فوز إسطبلات الجزيرة والوثبة بالمركزين الأول والثالث في السباق.

وأكدت أن تنظيم هذا السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يأتي انطلاقا من حرص سموه على إتاحة الفرص للفارسات المواطنات والمقيمات على أرض الدولة للمشاركة سعيا لتطوير رياضة الفروسية.

وعن السباق أكدت صوايا أنه جاء قوياً ومثيراً وتميز بالسرعة الكبيرة وشهد مشاركة كبيرة من الفارسات وهو رقم قياسي يؤكد الحرص من جميع الإسطبلات على المشاركة والوصول لمنصات التتويج، وقالت: الشيء الذي زاد من روعة السباق الإقبال العائلي الكبير من جميع الجنسيات لمشاهدة السباق والمشاركة في الفعاليات المصاحبة له.

وكان السباق قد شهد فعاليات مختلفة خاصة بالأطفال تتمثل في الألعاب والبرامج الترفيهية.

وتتواصل سباقات القدرة بالوثبة اليوم والتي تحتضن سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفرسان والفارسات وتم رصد 3 سيارات جوائز للفائزين بالمراكز الأولى.