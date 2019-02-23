كأس حاكم الشارقة تختتم موسم المضمار الرملي اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية.

وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، اليوم، سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة برعاية شركة لونغين في ختام موسم سباقات مضمار الشارقة الرملي، والذي شهد هذا العام قفزة كبيرة في عدد المشاركات والجماهير الغفيرة التي حضرت السباقات الخمسة السابقة.

6 أشواط

ينطلق السباق، والذي يتضمن 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات، بشوطه الأول في الثانية والنصف ظهر اليوم بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 87 جواداً.

وستكون البداية بالشوط الأول (غراند كلاسيك لونجين) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز قدرها 40 ألف درهم.

ويتبعه الشوط الثاني (غراند كلاسيك لونجين للسيدات) وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم. ومن ثم الشوط الثالث (لونجين كونكويست كلاسيك) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر أربع وخمس سنوات، لمسافة 1700م، وجوائز الشوط 40 ألف درهم.

الشوط الرابع

الشوط الرئيسي كأس صاحب السمو حاكم الشارقة مقدم من شركة لونجين وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بعمر أربع وخمس سنوات فقط، لمسافة 1700م، وجوائز الشوط 250 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في الشوط 9 خيول.

ويتبعه الشوط الخامس (لونجين كونكويست) وهو شوط مخصص للخيول المهجنة المصنفة بعمر ثلاث سنوات فأكبر.

ويختتم السباق بشوط ماراثون الشارقة (برعاية شركة لونجين) وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر خمس سنوات فما فوق.