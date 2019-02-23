«ضامن» لحمدان بن راشد بطلاً لـ«جبل علي للسرعة»

المصدر: دبي - خالد المهيري

حفل السباق التاسع لمضمار جبل علي «سباق الوصل» بالكثير من القوة والإثارة، إذ حقق «ضامن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «بطولة جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون».

فيما اقتنص «براق» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني». وحافظ «منتصرات» لأحمد غليطة المهيري على لقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متراً برعاية «إسطبلات شادويل».

وحقق المدرب مصبح المهيري ثلاثية قوية خلال السباق، عبر «جافروش» بطل الشوط الخامس، و«ضامن» بطل الشوط السادس، و«شيس ماستر» بطل الشوط السابع.

«براق» نجم الافتتاح

ظفر «براق» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» ، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب جان دي روال، مسجلاً زمناً قدره 1.46.58 دقيقة وبفارق طولين عن الوصيف «ماجيك نمبر» لإسطبلات «العجبان» بقيادة الفارس جيسوس روزاليس، وإشراف المدرب عبد الله الحمادي.

وفي الختام، توّج يوسف أحمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«بنك الإمارات دبي الوطني»، الأبطال، إذ تسلّم الجائزة المدرب جان دي روال نيابة عن المالك، إضافة إلى جائزته، فيما تسلّم الفارس ريتشارد مولن جائزته.

«كاراجنسكي» بطل الثاني

نال «كاراجنسكي» لناصر عسكر لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» ، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.38.44 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «كومبليانس» لأبوظبي ريسنغ الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس وليام لي، وإشراف المدرب هلال العلوي.

وفي الختام، قام سيف الشعفار ممثلاً لـ«الشعفار للاستثمار» بتتويج الأبطال، إذ تسلّم المالك ناصر عسكر جائزته، بينما تسلّم المدرب ساتيش سيمار وتاغ أوشي جائزتهما.

«إرادتي» يخطف الثالث

حقق «إرادتي» لنقابة «بورسلي» للسباقات لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني»، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.53 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «المشرف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام، قام يوسف أحمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«بنك الإمارات دبي الوطني»، بتتويج الأبطال، إذ تسلّم راشد بورسلي جائزة المالك والمدرب، فيما تسلم الفارس برناردو بينيرو جائزته.

«منتصرات» يتألق

احتفظ «منتصرات» لأحمد غليطة المهيري بلقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متر برعاية «إسطبلات شادويل» ، بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1.57.72 دقيقة وبفارق طولين عن «جست إيه بيني» لمحمد خليفة البسطي الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وفي الختام، قام سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج الأبطال، إذ تسلّم علي غانم الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلم المدرب سانديب جاداف والفارس رويستون فرنش جائزتهما.

«جافروش» بطل الخامس

ظفر «جافروش» لفريق «البيت متوحد» بلقب الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً برعاية «الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين إسكانا « تكافل» ، بقيادة الفارس إليون هنريك شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.56.79 دقيقة وبفارق 8 أطوال وربع الطول عن الوصيف «هالو» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام، قام خالد الكاظم، ممثل «الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين إسكانا تكافل»، بتتويج الأبطال، إذ تسلم المدرب مصبح المهيري الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلمت مارية ريتشي الجائزة نيابة عن المدرب، وتسلّم الفارس إليون هنريك شافيز جائزته.

«ضامن» بطل السرعة

اقتنص «ضامن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «بطولة جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 58.07 ثانية وبفارق 4 أطوال عن «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سانديب جاداف.

وفي الختام، قام المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، بتسليم الجائزة لسالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نيابةً عن المالك.

وبعدها قام سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتسليم المدرب مصبح المهيري، جائزة المدرب، وجيم كروالي جائزة الفارس.

«شيس ماستر» مسك الختام

ظفر «شيس ماستر» لـ«جالاكسي للسباقات» بلقب الشوط السابع والأخير للأمسية لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري»، بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.11.34 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «افتتاح» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام، قام عامر مكي، رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعاية والفعاليات في بنك دبي التجاري، بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة عبد المالك فتحي السيد محمد إقزيمه، فيما تسلّم المدرب مصبح المهيري والفارس بن كورتيس جائزتهما.

مواصلة الرعاية

ومن جانبه، أكد سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مواصلة «شادويل» وأذرعها دعمها ورعايتها لسباقات المضمار الأصفر، إذ باتت في كل عام تجذب الملاك والمدربين والفرسان الطامحين لخوض غمار أشواطها المثيرة.

وعن بطل «جبل علي للسرعة» «ضامن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قال سالم السبوسي إن البطل كان مميزاً خلال الشوط، متوقعاً له مستقبلاً بهراً في السباقات المقبلة.

جائزة تقدير

ومن جانب آخر، كرّم المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، يرافقه ياسر مبروك، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، أفضل مدرب وفارس في السباق الماضي، إذ حصل عليها المدرب سانديب جاداف والفارس وليام لي.

مفاجآت

لم يتمكن أي شخص من ترشيح 7 خيول فائزة في الأشواط السبعة، كما لم يتمكن أي شخص من ترشيح 6 خيول فائزة، وكذلك لم ينجح أي أحد في ترشيح 5 خيول فائزة. و نجح أشخاص في ترشيح 4 خيول فائزة، لينال كل منهم مبلغ 2000 درهم.

ونجح 203 أشخاص في ترشيح 3 خيول، حيث تم اختيار 62 شخصاً، لينال كل منهم 500 درهم. ونال سيرلانكي أودني رانا سينغ جائزة السيارة «شيري أريزو - 3».

جان دي روال: سندرس الوجهة المقبلة لـ«براق» بعناية

عبر المدرب جان دي روال عن سعادته البالغة بتحقيق «براق» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة. وقال دي روال إن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها البطل في مضمار جبل علي.

لذا فقد كان سباقا غامضا بعض الشيء، ولكن البطل أثبت قوته واقتنص اللقب بجدارة، خاصة أن «براق» قدم أداء مميزا عندما اقتنص المركز الأول في مضمار أبوظبي على المضمار العشبي الشهر الماضي.

وأكد دي روال، أن البطل يستطيع المشاركة على الأرضية الرملية والعشبية، لذا سندرس وجهته المقبلة بعناية.

جاداف: سنشرك «منتصرات» في كأس آل مكتوم للتحدي

أعرب المدرب سانديب جاداف عن فرحته الكبيرة باحتفاظ «منتصرات» بلقب «جبل علي ستيكس» للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف في تصريحات لـ «البيان الرياضي» أن البطل قدم أداءً متميزاً خلال السباق. وقال جاداف إنهم سيدرسون إشراك «منتصرات» في الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للخيول المهجنة بأمسية «السوبر ساترداي» الشهر المقبل، عقب معرفة تصنيف البطل.

وعبر جاداف في ختام حديثه عن فخره الشديد بالإنجازات والانتصارات التي حققها خلال هذا الموسم، متمنياً مواصلة المزيد في السباقات القادمة.

مصبح المهيري: «ضامن» هو «معرب» الجديد

أكد المدرب مصبح المهيري سعادته الغامرة بتحقيق ثلاثية خلال السباق، لعل أهمها على الإطلاق فوز «ضامن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب «جبل علي للسرعة».

وقال مصبح المهيري إن البطل قدّم لنا مؤشرات قبل السباق بأنه قادر على مسافة السباق، بل على المسافات الأطول أيضاً.

وأضاف مصبح المهيري أنه سيتم بحث سباقات مناسبة أخرى لـ«ضامن».

واصفاً إياه بخليفة أسطورة السرعة «معرب» صاحب الإنجازات المحلية والعالمية.