وايسهاوت يظفر بكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

حقق الفارس فيليب وايسهاوت على صهوة الفرس «كاتوكيا» حلم الفرسان الألمان وحلّق بلقب بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، بعد ثماني سنوات من مشاركة الفرسان الألمان القوية والمنتظمة بل والمستميتة في سبيل الحصول على لقب البطولة الرفيعة التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ويستضيفها للعام الثاني على التوالي منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي، وتقدمها لونجين ومجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع جهات وطنية كان لها دور فاعل في تقديم الرعاية والمساندة لإنجاح منافساتها وتقديم بطولة من المستوى الرفيع بأضلعها الثلاثة: التنظيم والمشاركة والأداء.

وآخر المشاركين (م 10) في الجولة الثانية كان الألماني فيليب وايسهاوت بالفرس «كاتوكيا» (12 سنة)، وهو صاحب أفضل نتيجة في الجولة الأولى، ونجح في إكمال الجولة في زمن سريع بلغ 58.93 ثانية كسر به أفضل زمن وقتها، وسجلته الفارسة الدنماركية تينا لوند والجواد «كرالّو» (10 سنوات) (م 4) وأنهت الجولة في 61.52 ثانية مع نقطة جزاء واحدة لتجاوزها الزمن المسموح (60 ثانية) ونالت به كأس الوصافة، وتوّج بكأس المركز الثالث الفارس الإماراتي عبد الله المري والجواد «جيمس في دي» (10 سنوات) (م 5) أي بعد الفارسة تينا لوند مباشرة وأكمل الجولة في زمن بلغ 61.86 ثانية مع نقطة جزاء واحدة لتجاوزه الزمن المسموح.

شهد منافسة كأس البطولة وقام بتتويج الفائزين معالي مريم حارب المهيري وزيرة دولة، وعضو مجلس اتحاد الفروسية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين مقدمة كأس البطولة.