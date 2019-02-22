94 خيلاً تشارك في «سباق الوصل» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، السباق التاسع لمضمار جبل علي، والذي سيحمل اسم «سباق الوصل»، بمشاركة 94 خيلاً، توزعت على الأشواط السبعة للسباق، فيما تبلغ إجمالي الجوائز المالية للأمسية، مليوناً و435 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجه نحو البطولتين الرئيستين للأمسية، وهما الشوط الرابع «جبل علي ستيكس»، والشوط السادس «جبل علي للسرعة».

منافسة مثيرة

ويشارك في الشوط الرابع «جبل علي ستيكس» لمسافة 1950 متراً، برعاية «إسطبلات شادويل»، والبالغ قيمة جوائزها 500 ألف درهم، 11 خيلاً، أبرزهم «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب إروين شاربي، «مسار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

كما يتميز هذا الشوط بعودة أصحاب المراكز الأولى للموسم الماضي لهذا السباق، وهم حامل لقب «جبل علي ستيكس» الموسم الماضي «منتصرات» لأحمد بن غليطة المهيري، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سانديب جاداف.

بالإضافة إلى الوصيف «جالس» لمحمد فاروق، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سانديب جاداف، وصاحب المركز الثالث «شمال نبراس» للإمارات للسباقات الترفيهية، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

إثارة متواصلة

وستتواصل الإثارة في الشوط السادس «جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر، برعاية «مزارع ديرنزتاون»، والبالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بمشاركة 7 خيول، أبرزها حامل وصافة هذا السباق الموسم الماضي «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سانديب جاداف.

كما تشارك في هذا الشوط 3 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهم «الفلك» بقيادة الفارس برنارد فايدرب وإشراف المدرب مايك دي كوك، «شجي» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، و«ضامن» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

كما يشارك في الشوط أيضاً «دراكو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، «ماي كاتش» لفالنتاين بختياروف ويفجيني كابوشيف، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون، و«غامر» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الخيول العربية

وستكون بداية الأمسية مع الشوط الأول، المخصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر، برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني»، والبالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «أسياد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، «براق» و«دارين» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «إيه إف الجاحد» و«إيه إف الألمع» و«إيه إف أباهي» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

سيشهد الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار»، والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «يجول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كومبليانس» لأبوظبي ريسنغ، «سبورتس رايتر» لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، «دولمن» لعدنان خان.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني»، والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزهم «المشرف» و«اتصالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «فيتزسايمونس» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «متمكن» للإمارات للسباقات الترفيهية.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً، برعاية «الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين «أسكانا - تكافل»، والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «مجيب» و«ثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ستيل لايف» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «هالو» لمحمد خليفة البسطي، «كوناني» لـ «جالاكسي للسباقات».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع الأخير للأمسية لمسافة 1200 متر، برعاية «بنك دبي التجاري»، والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، 12 خيلاً، أبرزهم «فاروق» و«الراصد» و«كد ماليبو» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ترشيحات «البيان »

الشوط الأول: «أسياد»

الشوط الثاني: «كومبليانس»

الشوط الثالث: «المشرف»

الشوط الرابع: «مسار»

الشوط الخامس: «سي إسكيمر»

الشوط السادس: «هاي أون لايف»

الشوط السابع: «افتتاح»

ترشيحات «الخبراء»

الشوط الأول: «براق»

الشوط الثاني: «سبورتس رايتر»

الشوط الثالث: «اتصالات»

الشوط الرابع: «منتصرات»

الشوط الخامس: «آروواي»

الشوط السادس: «ماي كاتش»

الشوط السابع: «الراصد»

ترشيحات «الملاك»

الشوط الأول: «إي إل فاوست»

الشوط الثاني: «دولمن»

الشوط الثالث: «متمكن»

الشوط الرابع: «شمال نبراس»

الشوط الخامس: «مجيب»

الشوط السادس: «دراكو»

الشوط السابع: «كول تو وور»

121.000 درهم الجوائز المالية لترشيحات الجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي مبلغ 121 ألف درهم قيمة للجوائز المالية لترشيحات الجمهور، تفاصيلها كالتالي: قيمة جائزة الترشيحات للشوط الأول (4600 درهم)، قيمة جائزة الترشيحات للشوط الثاني (4600 درهم)، جائزة جبل علي المزدوجة «الثالث والرابع» (55 ألف درهم)، جائزة الترشيحات للشوط الخامس ، جائزة الترشيحات للشوط السادس (4600 درهم).

جائزة الشوط السابع (4600 درهم)، جائزة الترشيحات للأشواط السبعة (43 ألف درهم) هدايا قيّمة وعلاوة على ذلك، فقد تم رصد عدد كبير من الهدايا والجوائز للجماهير، كالتالي:

جوائز للجماهير عبارة عن جوائز عينية وإلكترونية قيّمة، سيتم السحب عليها، بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبين الأشواط، وفي نهاية السباقات بواسطة كوبونات مجانية توزع على بوابات الدخول، وهذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة، وعددها 130 جائزة. ومواعيد السحب كالتالي:

يتم السحب على 20 جائزة في الثانية عشرة ظهراً، ويتم السحب أيضاً على 20 جائزة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، كما سيجرى السحب على 30 جائزة بين الأشواط، وذات الجوائز سيتم السحب عليها في نهاية السباقات. كما سيتم السحب على 30 جائزة في أماكن الضيافة.

وهناك جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، ستوزع على 25 فائزاً، بواقع 400 درهم لكل منهم، وسيتم السحب عليها عقب نهاية السباق. كما سيتم إجراء القرعة على سيارة «شيري أريزو 3» عقب نهاية الشوط السابع.