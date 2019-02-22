140 فارسة في سباق فاطمة بنت منصور للقدرة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة عند السادسة والنصف صباح اليوم، سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للسيدات، والمكون من 4 مراحل، لمسافة 100 كلم، بمشاركة 140 فارسة برعاية قرية الإمارات العالمية للقدرة، التي أعلنت عن تقديم 3 سيارات جوائز دفع رباعي للفائزات الثلاث الأوائل، بجانب جوائز نقدية للفائزات بالمراكز من الرابع وحتى المركز العشرين.

بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ومتابعة الاتحاد الدولي، وكشفت قرية الإمارات العالمية للقدرة، عن تقديم 4 سيارات دفع رباعي لأصحاب المراكز الأولى، وأكدت إكمال كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم السباق وتقسيمه إلى 4 مراحل، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم، تليها فترة راحة راحة لمدة 50 دقيقة.

فيما تم ترسيم المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، وفترة راحة لمدة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة، تم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 19 كلم، وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة باللون الأبيض لمسافة 16 كلم، ليتم بعدها تحديد الفائزات بالمراكز الأولى، حسب نتائج المراحل الأربع من السباق مع التتويج، وتقديم الجوائز في الختام.

وحددت الجهة المنظمة أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأدنى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة الواحدة، والحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كيلو غراماً، ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي يتم التأكيد عليها في كل السباقات، بهدف توفير أعلى درجات الأمان والحرص على الالتزام التام بها.