محمد بن راشد يشهد تألّق «جودلفين» بالسباق الثامن في الكرنفال العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس، الأمسية الثامنة لكرنفال كأس دبي العالمي بمضمار «ميدان» الذي أقيم برعاية «الطاير للسيارات».

وشهد الأمسية الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، وسعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، ومليح البسطي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة السباقات في «ميدان»، وعدد من المسؤولين والملاك وجمهور غفير من محبي السباقات.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تألق خيول جودلفين خلال الأمسية.

حيث حققت رباعية بجدارة، ونال «سبوتيفاي» لقب «دبي ملينيوم ستيكس»، وحققت «ديفاين إيميدج» لقب «أوكس الإمارات»، وظفر «مثيكال ماجيك» بلقب «زعبيل للميل»، بينما توّج «ميجور بارتنرشيب» بلقب الشوط السادس. شهدت الأمسية فوز «إختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني، بينما حقق «روديني» لعبدالله سعيد النابودة لقب الشوط الأول.



