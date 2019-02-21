خيول جودلفين تواجه التحدي في «أوكس الإمارات»

المصدر: Ⅶ دبي-بهاء الدين عطا-Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يستضيف مضمار ميدان العالمي في السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الثامن لكرنفال كأس دبي العالمي للخيول، برعاية الطاير للسيارات، ويتضمن 6 أشواط قوية، أبرزها «أوكس الإمارات» و«زعبيل للميل».

ويقام أوكس الإمارات لمسافة 1900 متر على الأرض الرملية، وقيمة جائزته 250 ألف دولار أمريكي. وتتنافس خلاله 12 مهرة، تتصدرها «الشامخة» لماجد علي المرزوقي، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف.

وتواجه مهرات جودلفين صراع التحدي على اللقب، حيث تمثلها «سويفت روز» بقيادة هايلي تيرنر وإشراف سعيد بن سرور، «دبي بيوتي» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «ديفاين إميج» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

وأبرز المنافسات على اللقب، «ستار آيز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سايمون كريسفورد، «رزينة» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «الحياة» لإسماعيل محمد، بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، «سيلفا» لسليم بيفوف، بقيادة أويسين مورفي وإشراف بيا برانديت، «ملهمة» لأحمد بن طوق المري، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «ليدي بارما» لعائلة ذا بارمر، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «دريم ويذيو» لتيري فالي، بقيادة أدري دي فريز، و«هبة» لمالكها علي العنيزي، بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون.

شوط زعبيل للميل

يعتبر شوط «زعبيل للميل» لمسافة 1600 متر للفئة الثانية، وقيمة جائزته 250 ألف دولار أمريكي، من أبرز أشواط سباق اليوم، ويتنافس خلاله 9 خيول قوية، يتصدرها «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف مايك دي كوك، «شامبيونشب» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

ويمثل فريق جودلفين 4 خيول قوية، تضم «وطن» بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «توب سكور» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «فيرست كونتاكت» بقيادة كولم أودونهو واشراف شارلي أبلبي، «توب إسكور» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور. وأبرز المنافسين على اللقب «سنشري دريم» لعبد الله بالحب، في مشاركته الأولى بميدان، بقيادة أوسين مورفي وإشراف سايمون كريسفورد، «كوين ثرو» المملوك لجو بلودستوك، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف كريس والر، «مارينا ريسكو»، بقيادة بيرنارد فايدرب وإشراف مايك دي كوك.

الشوط الافتتاحي

تتنافس كوكبة من الخيول في الشوط الأول الافتتاحي لمسافة 1400 متر، وجائزته 135 ألف دولار، ويضم الشوط 12 خيلاً قوياً، يتصدرها «غولد تاون» لجودلفين، بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، إلى جانب زميله «عقبة» بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي. وأقوى المنافسين «المنارة» و«مقرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي ودين أونيل وبإشراف المدربين دوغ واتسون ومصبح المهيري.

ومن أبرز المنافسين «آفريكان رايد» لنبيل مراد، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سايمون كريسفورد، «أونوربل تريشر» بقيادة فيرناندو جارا وإشراف ماكبيك، «روديني» لعبد الله سعيد النابودة، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سيكريكوف، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «بوشارت» لفريق البيت متوحد، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «جود إيفورت» لعبد الله المنصوري، بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، «تريك باغ» بقيادة كارلوس لوبيز وإشراف سوزان. بيرنيكلينت، «فاين بيلو زيرو» لإسطبل العفو للسباقات، بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس.

الشوط الثاني

ينتظر أن يشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر «سباق التكافؤ»، وجائزته 135 ألف دولار أمريكي، صراعاً ساخناً بين 14 خيلاً قوياً، يتصدرهم «أنذر بات» لأكسل للسباقات، بقيادة كونور بيسلي وإشراف جورج سكوت.

وأبرز المرشحين للقب «اختبار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف واستون، «لججيند اري لانش» لإسطبل العفو للسباقات، بقيادة أردي دي فريز وإشراف فوزي ناس، «إنتساب» لستيوارت غراهام، بقيادة جيمس دويل وإشراف ديفيد أوميرا، «لوج آوت آيلاند» لعيلان حمد كدفور المهيري، بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف ساتيش سيمار، «دريم توداي» لـ«ملبورن 10 للسباقات بقيادة كريستوفر هايس، «فاس» لنقابة فارس بقيادة أوسين ميرفي وإشراف بيا براندت، «نيفرباك داون» لإسطبلات إم إم، بقيادة باتريك كوسجراف، «كو ايسايد» لعلي حداد، بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار، «الفريدو اركانو» بقيادة بن كورتيس وإشراف ديفيد مارتين، «ديل أب» لإتش بارمار، بقيادة هتشكوت وإشراف ايان وليامز، «جلينا موي لاد» لفي هيلي، بقيادة فرانسيس نورتون، «لاف دريمز» لمزارع كرون، بقيادة رويستون فرنش، و«ريفلسكوب» لإسطبل هوت سكوت للسباقات، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

الشوط الثالث

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث «دبي ملينيوم ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة، برعاية جاغوار، وقيمة جائزته 200 ألف دولار أمريكي، صراعاً شرساً بين 8 خيول قوية، يتصدرها «مزدوج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف مصبح المهيري.

وأبرز المرشحين للقب «فيرست نيشن» لجودلفين، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي. وآخر مشاركاته احتلاله المركز الأول في ميدان يوم 17 يناير الماضي، وينافسه «ريسينغ هيستوري» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، و«سبوتيفاي» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي.

ومن أقوى المنافسين «أوسيس شارم» لجودلفين، بقيادة بريت دويل وإشراف أبلبي، «تيم توك» لجودلفين، بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف سعيد بن سرور، و«فنتيجر» لجودلفين، بقيادة كولم أودنهو وإشراف شارلي أبلبي، و«كونكت» لسلطان علي، بقيادة كونور يسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

شوط الختام

يتوقع أن يشهد الشوط السادس الأخير لمسافة 1600 متر، وجائزته 135 ألف دولار أمريكي، صراعاً قوياً بين 16 خيلاً، مستواهم متقارب، ما يوحي بحدوث مفاجأة في الشوط الذي يتصدره المهر القوي «سيمبلا يزيشن» لجودلفين، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

ومن أبرز المنافسين «جارف» و«اشتراك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وجيم كرولي، «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف نيكولاس بشالارد، ويمثل جودلفين بالشوط أيضاً «أروم» بقيادة جيمس دويل، و«ميجور بارتنرشب» بقيادة كيفن ستوت وإشراف سعيد بن سرور، «يدو انز ستوري» بقيادة باتريك كوسجراف، و«كومبلشن» بقيادة ربيت دويل وإشراف شارلي أبلبي، «أبوف آند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «دارك ريد» لذا هون رونالد جيه أركوش، بقيادة بن كورتيس وإشراف إدوارد دنلوب، «كليفس أوف كابري» لملبورن 10 للسباقات، بقيادة باتريك دوبس وإشراف جيمي أوسبورت، «فري سكيب» لنقابة سيتي للفروسية، بقيادة وليام لي وإشراف ديفيد مارنين، «متواضع» لسلطان علي، و«روكيت بارو» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف أحمد بن حرمش.

212 ألف درهم جوائز مالية لمسابقات ترشيحات الجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات ميدان مبلغ 212 ألف درهم قيمة للجوائز المالية لمسابقات ترشيحات الجمهور وتفاصيلها كالتالي:

يحصل الفائز الأول في مسابقة الأشواط الستة على مبلغ 12 ألفاً و5 دراهم.

وينال الفائز في ترشيح 5 خيول فائزة مبلغ 6 آلاف درهم، فيما يحصل من يرشح 4 خيول فائزة على مبلغ 4 آلاف درهم. ويحصل الفائز في مسابقة الأشواط المزدوجة المبكرة على مبلغ 35 ألف درهم، فيما ينال الفائز في مسابقة الأشواط المزدوجة الوسطى على مبلغ 10 آلاف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة «الشوطان 5 و6» على مبلغ 5 آلاف درهم.

وتبلغ قيمة جائزة مسابقة الأشواط الثلاثية للأمسية 128 ألف درهم والأشواط الثلاثية «4، 5، 6». وتبلغ قيمة جائزة شوط السوبر فيكتا مبلغ 5000 درهم، فيما تبلغ نفس قيمة الجائزة لمسابقة السوبر هاي فايف. الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول في الخامسة مساء وينتهي التسليم عند الساعة 6.05 مساءً.

حدد آخر موعد لاستلام الاستمارات عند الساعة 6.15 مساءً قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الأول. على المشارك القيام بترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة مع فرصة الفوز بجوائز نقدية في كل أمسية سباق.

سيتم إخطار الفائزين بجميع المسابقات عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة ويشترط تواجد الفائز شخصياً بالمضمار مع إبراز وثيقة إثبات هوية سارية المفعول تحمل صورة شخصيته «جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية، رخصة القيادة».

استلام الجائزة المالية من مركز توزيع جوائز ترشيحات الجمهور بردهة الطابق الأول «ب» بمنصة ميدان لن يسمح لحاملي شارات رسمية هيئة الإمارات لسباق الخيل، رسميي ميدان، موظفي السباقات العاملين بمؤسسة مدينة ميدان، موظفي الشركات الأمنية العاملة بالسباقات، شركة توريد المواد الغذائية، جميع موظفي وعائلات العاملين بمجموعة ميدان، بما في ذلك نادي دبي للفروسية، نادي دبي لسباق الخيل، مركز الإمارات للفروسية، هيئة الإمارات لسباق الخيل، مؤسسة مدينة ميدان، ميدان للضيافة والفنادق المشاركة في الترشيحات والسحوبات، ولن يحق لهم تحت أي ظرف الحصول على أي جائزة مالية.

سعيد بن سرور: نتطلع لأداء أفضل من «توب سكور»

قال سعيد بن سرور: «خيب «توب سكور» الآمال في مشاركته الأخيرة على مسافة 6 فيرلونغ، ونعتقد بأن مسافة الميل هذه المرة ستناسبه، وتدريباته في الإسطبل تمضي بصورة طيبة. اعتقدنا بأنه يستحق فرصة أخرى بسباق جروب، وأتطلع هذه المرة لأداء أفضل».

تتنافس ستة من خيول جودلفين بسباق دبي ميلينيوم ستيكس (ج 3) ثلاثة منها من إسطبل المدرب شارلي أبلبي، قدمت مستويات رائعة للغاية بسباقات الهانديكاب في كرنفال هذا العام.

أبرز هذه الخيول «فيرست نيشن» ابن «دباوي» بقيادة وليام بيوك، و«أويسيس شارم» بقيادة بريت دويل، قدما عرضاً قوياً على مسافة 2000 متر، في حفل الكرنفال الثالث والخامس على التوالي، وينضم إليهما «سبوتيفاي»، الذي ظهر بشكل رائع في مشاركته الأولى، تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي على مسافة 12 فيرلونغ.

أبلبي: سعداء بمستوى «ميثيكال ماجيك» والمسافة الأطول تناسبه

شارلي أبلبي سيكون ممثلاً أيضاً في سباق زعبيل مايل بالجواد «ميثيكال ماجيك» بقيادة الفارس وليام بيوك، من البوابة الثانية، وحل ابن «إفراج» وصيفاً خلف «دبي» بسباق قلعة الفهيدي (ج 2) على مسافة 7 فيرلونغ بمضمار ميدان يوم الخميس 24 يناير، كما يمثل شارلي أيضاً الجواد «فيرست كونتاكت» بقيادة كولم أودانهو من البوابة الخامسة، والذي حل سابعاً بسباق الراشدية (ج 2) .

وقال شارلي أبلبي: «يتقدم» وطن«للمشاركة وفي رصيده أداء طيب في أوروبا وتدريباته تواصلت بشكل طيب، ويبدو أنه أصبح أقوى هذا الشتاء، وإذا ما قدم نفس مستواه في رويال آسكوت، فسيصبح من الصعب الوقوف أمامه. «نحن سعداء بالمستوى الذي ظهر عليه في سباق قلعة الفهيدي، والمسافة الأطول ستكون في صالحه، نحن على ثقة بأن هذه المسافة ستناسبه».