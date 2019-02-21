بداية إيجابية لبولو الإمارات وديزرت في كأس جوليوس باير

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

بداية إيجابية سجلها فريقا الإمارات وديزرت بالم، في مجموعتهم الأولى، مع انطلاقة بطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، أول من أمس، على ملعب منتجع الحبتور بدبي، بل وشهدت المباراتان، اللتان أقيمتا مهرجاناً للأهداف، بتسجيل 36 هدفاً بالتساوي في اللقاءين، حيث تغلب الإمارات على أبوظبي بنتيجة 7/‏11، وغابت عن مرافقة فريق الإمارات في هذا اللقاء، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائدة الفريق، حيث ما زالت في فترة الراحة من الإصابة التي لحقت بها في مباريات بطولة الماسترز السابقة، كما غاب قائد فريق أبوظبي فارس اليبهوني، بسبب ظروف طارئة، وفي المباراة الثانية، حقق فريق ديزرت بالم فوزاً كاسحاً على فريق مهرة بنتيجة 4/‏14، ليوجه ديزرت إنذاراً شديد اللهجة لجمع المنافسين على لقب البطولة.

