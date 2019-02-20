نخبة الفرسان يتنافسون على الكأس الأغلى للحواجز «5 نجوم» اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يستضيف منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، للعام الثاني على التوالي، اعتباراً من اليوم، منافسات النسخة الثامنة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، من فئة الخمسة نجوم، وكأس الأمم لونجين، وينظمها اتحاد الفروسية والسباق بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتستمر فعاليات البطولة حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة فرسان وفارسات القفز من 28 دولة حول العالم، يتنافسون على الكأس الغالية على المستوى الفردي، وكأس الأمم على مستوى الفرق، والظفر عبر بوابتها بإحدى بطاقات التأهل لنهائي بطولة «كأس الأمم لونجين» في برشلونة خلال أكتوبر المقبل، منها بطاقتان يتنافس عليهما فريقان من دول الشرق الأوسط، من جملة الفرق المشاركة في بطولة الكأس، ونيل حق التأهل لنهائي برشلونة.

طموح

ويسعى فرسان فريق الإمارات لقفز الحواجز للفوز بإحدى البطاقتين لمواصلة مشوار مشاركاته في نهائي برشلونة، والتي سبق له الفوز فيها عام 2017 بكأس تحدي لونجين، انطلاقاً من الحدث الأبرز في الروزنامة الموسمية لقفز الحواجز بالإمارات، بعد أن لعبت بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز دوراً رئيساً في تأهيل ومشاركة أول فريق إماراتي لقفز الحواجز في بطولة العالم للفروسية كنتاكي أمريكا 2010، ومن بعدها في نورماندي فرنسا 2014، وعلى المستوى الفردي فإن الهدف هو الفوز باللقب الغالي، وسبق أن نالت هذا الشرف الفارسة الأولمبية الشيخة لطيفة آل مكتوم بالفرس «بينوتس دو بيفيور» في نسخته الرابعة 2015.

ترحيب

ورحب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد بالمشاركين في البطولة، وقال: يفخر الاتحاد، بدعم نمو هذه الرياضة ذات الأهمية الثقافية والاجتماعية على جميع المستويات، عبر الجهد المتواصل مع الشركاء، ويتواصل العمل على تعزيز هذه الرياضة الرائعة، والارتقاء بمستويات أبناء الإمارات من الفرسان والفارسات الموهوبين الذين حققوا عن جدارة هذا النجاح، واستحقوا نيل احترام الساحة العالمية، وبدوره، قال الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد: النمو المتسارع لموسم قفز الحواجز في السنوات الأخيرة، هو أحد المجالات التي يمكن للاتحاد والأندية التي تستضيف هذه الفعاليات والداعمين لها أن يفخروا بها.

رعاية وجوائز

يرعى البطولة، مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين، ويقدمان للفائزين بالألقاب والمراكز المتقدمة من فئة الخمسة نجوم والمؤلفة من 6 منافسات، جوائز مالية تفوق قيمتها الـ 651 ألف يورو، وللبطولة الدولية من فئة النجمتين. والمكونة من 6 منافسات أيضاً، ما يفوق قيمته مبلغ 277 ألف درهم.