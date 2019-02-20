«فرسان الإمارات» ثالث العالم في منافسات الترويض

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تألق الفرسان المسجلون في تحدي الترويض العالمي، والذي بدأ منذ العام الماضي بشكل استثنائي، حيث حصد الفرسان المركز الثالث عالمياً، بعد تشيلي التي حصلت على المركز الثاني ونيوزيلندا التي ظفرت بالمركز الأول، وزاد من بهجة النصر أن فريق الإمارات قد فاز بمجموع نقاط 240.260 نقطة متفوقاً لأول مرة في تاريخه على دول عتيقة في هذه الرياضة ذات الجماهيرية العالية في القارة الأوروبية، والعديد من الفرق القوية من أكثر من 35 دولة حول العالم، وتنافست الإمارات على اللقب ضمن المجموعة الإقليمية السادسة، وتقدمت بفارق كبير في النقاط عن قرغيستان التي حصدت 229.731 نقطة، وكازاخستان 223.482 نقطة، وأوزبكستان 213.392 نقطة، وعبّر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق عن سعادته البالغة بهذا النجاح والتألق لفريق فرسان الإمارات، كما أعلن عن فرحه بتنوّع النجاحات والإنجازات للفرسان الممثلين للوطن في كافة رياضات الفروسية، فالتألق مطلوب في رياضة الترويض كما هو في رياضة القدرة والتحمل ورياضة قفز الحواجز وغيرها من رياضات الفروسية، كما أعلن عن فخره بتكلل الجهود المبذولة من الاتحاد وجميع الشركاء بالنجاح والوصول للمركز الثالث عالمياً ضمن المنافسات الدولية، وقال الريسي: إن تلك الفعاليات المحلية التي يقودها الاتحاد نحو الزيادة التدريجية، والتي كانت سبباً في هذا النجاح الباهر، إنما جاءت بعد الدعم الكبير والمستمر من أصحاب السمو شيوخ الإمارات لدفع رياضات الفروسية كافة نحو التألق محلياً ودولياً، وحصد المزيد من المراكز والكؤوس ليظل الوطن دائماً في المقدمة.