8 فرق تتصارع على كأس جوليوس باير الذهبية للبولو

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تنطلق في الثانية من ظهر اليوم، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، منافسات بطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، والتي تستمر حتى 8 مارس المقبل، بمشاركة 8 فرق، وبهانديكاب يصل إلى 18 جول، وهو من التصنيفات العالية في عالم البولو، تتصارع على الكأس الذهبية، ويقص شريط افتتاح منافسات المجموعة الأولى، فريق ديزرت بالم بقيادة راشد البواردي، حيث يواجه فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور، ثم الواجهة المرتقبة، والأشبه بنهائي مبكر، وتجمع في الساعة الرابعة عصراً، فريق الإمارات بطل الكأس الفضية، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ما إذا تماثلت للشفاء من إصابة لحقت بها في إحدى المباريات مؤخراً، مع فريق أبوظبي وصيف الكأس الفضية، بقيادة فارس اليبهوني، ويضم فريق الإمارات كلاً من حبتور الحبتور توماس بانيللو 4 جول، وباتيس بينويت 6 جول، واليخاندرو موزيو 8 جول، بينما يضم فريق أبوظبي كلاً من فارس اليبهوني صفر جول، ومعه سانتياغو غومز وجوي دجيبارت 5 جول، والفريدو كابيللا 9 جول، ويستضيف الحدث المنتظر، الذي حجز مكانة مرموقة له على روزنامة البولو الدولية، المئات من عشّاق البولو من مختلف أنحاء الإمارات ودول الخليج والأرجنتين، فضلاً عن كبار الشخصيات، وشخصيات معروفة في المجتمع، وسوف يحظون جميعهم بفرصة الاستمتاع بالأجواء الرائعة في نادي ومنتجع الحبتور المصنَّف 5 نجوم.

البطولة الأهم

وقال رجل الأعمال محمد خلف الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، إن بطولة كأس جوليوس باير الذهبية هي إحدى أهم البطولات على صعيد العالم، وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وهي ذات التصنيف العالي «18 جول»، وتأتي ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، والتي تتضمن خمس بطولات، هي الكأس الفضية وبطولة الأساتذة وبطولة تحدي دبي وكأس دبي والكأس الذهبية ذاتها، وأشار الحبتور إلى أن كأس دبي الذهبية، اكتسبت سمعة ومكانة متميزة على خارطة البولو العالمية، وباتت من أولويات رابطة البولو، كما أنها تستقطب أبرز النجوم العالميين والمحليين على السواء.

مباريات الغد

سيشهد يوم غد مباراتين ضمن المجموعة الثانية، يلتقي فيهما، فريق زيدان السعودي بقيادة عمرو زيدان، مع فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وبعدها يواجه فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، فريق غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال، ويذكر أن كأس جوليوس باير الذ هبية 2019 تقام ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، وتُنظَّم البطولة للسنة الخامسة على التوالي، تحت رعاية بنك جوليوس باير السويسري.