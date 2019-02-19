124 سباقاً في النسخة 11 لمهرجان منصور بن زايد للخيول

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

أعلنت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية عن زيادة عدد السباقات في النسخة 11 من المهرجان إلى 124 سباقاً في 90 دولة حول العالم بزيادة 24 جولة جديدة تأكيداً على تطور المهرجان وحرصاً على انتشاره عالمياً، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وكشفت لارا صوايا تفاصيل رزمانة النسخة الحادية عشرة خلال مؤتمر صحفي أول من أمس بنادي أبوظبي للفروسية بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور عبدالله الريسي مدير الأرشيف الوطني، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، ومبارك النعيمي مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومحمد عبدالله ممثل شركة المسعود للسيارات، وخلود النعيمي ممثل الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، وسعيد خليفة بن سليمان ممثل طيران الإمارات، وخليل الصفار نائب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وعلي الملا مالك شركة أريج الأميرات للعطور، والفارس إكسافي زياني سفير المهرجان.

سباقات المهرجان

وأوضحت لارا خلال المؤتمر أن المهرجان يشمل 10 سباقات لكأس زايد ومثلها لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، و8 سباقات لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، بجانب سباقات كأس الوثبة ستاليونز البالغ عددها 80 سباقاً ومنها 25 بأبوظبي والعين و20 سباقاً في فرنسا، إضافة إلى بطولة العالم للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني» التي تتكون من 13 سباقاً ومنها 12 حول العالم والجولة الأخيرة ستكون في أبوظبي، وأبانت لارا أن هذا السباق يساهم بشكل كبير في اكتشاف وتطوير قدرات فرسان المستقبل، وأوضحت المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية أن سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان الأغلى في العالم بجائزة مالية تبلغ 5 ملايين درهم، تم تقديم موعده إلى 24 نوفمبر من العام الجاري في ختام النسخة 11 من المهرجان العالمي استجابة لطلب المدربين حتى يتمكنوا من الإعداد الجيد للسباق عبر المشاركة في السباق التحضيري الخاص به يوم 25 أكتوبر، وأشارت لارا إلى أن انطلاق السباقات الدولية سيكون يوم 9 مارس المقبل في ولاية تكساس الأمريكية بسباق كأس زايد وسباق مونديال أم الإمارات.

شكر

شكرت لارا صوايا الرعاة على مواصلة دعم المهرجان والتواجد المستمر معه، والمساهمة في إعلاء شأن الخيول العربية حول العالم، كما شكرت وسائل الإعلام على الدعم والتغطية، مبينة أن هنالك 365 وسيلة إعلامية حول العالم تشارك في تغطية فعاليات المهرجان، ومن جانبه قدم فيصل الرحماني، شكره وتقديره لدولة الإمارات إنابة عن الاتحاد الدولي، على الدعم الذي تقدمه للخيول العربية، ذاكراً أن الإمارات ترعى 90% من سباقات الخيول العربية حول العالم.