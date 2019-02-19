سباق ليوا الثالث للخيول العربية ينطلق اليوم

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

يواصل نادي ليوا الرياضي، نشاطاته المختلفة لموسم 2018- 2019، وذلك مع انطلاق السباق الثالث للخيول العربية الأصيلة اليوم، والذي ينظمه النادي في ميدان مدينة زايد، وسط احتفاء وترقب من سكان منطقة الظفرة، خاصة أن سباقات النادي تعطي الفرصة دوماً، لحضور الإنتاج العربي للخيول العربية الأصيلة، وفرصة مشاركتها من خلال الأشواط المختلفة في السباق، وتبدأ عصراً، منافسات الأشواط المخصصة للخيل العربي الأصيل، حيث تبلغ مسافة الشوط الأول 1700 م، ويخصص للخيول ذات المراكز المتقدمة في السباقات الماضية، وأصحاب المراكز الأولى، وأيضاً الخيول كبيرة العمر، ثم الشوط الثاني 1400 م، ويخصص للخيول الجديدة، والتي لم يسبق لها المشاركة، أو التي أحرزت مراكز متأخرة في السباقات الماضية، ومن المقرر أن يتم إضافة شوط ثالث، في حال كان العدد كبيراً للمشاركين والملاك في المنافسة، وأكد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة النادي، على أن نادي ليوا يحمل مسؤولية رياضية مهمة نحو كل سكان منطقة الظفرة، عبر كل الفعاليات والبطولات التي ينظمها النادي، وشدد على أن هذه المسؤولية تدفع النادي دوماً إلى أن يبحث عن التجديد والتنويع في كل البطولات التي يقوم بتنظيمها، وقال: لدينا مسؤولية رياضية في كل البطولات والأنشطة التي نقوم بتنظيمها، ولذلك، فإننا نريد أن نعطي لسكان الظفرة والمدن المختلفة هنا، الفرصة لمتابعة البطولات الرياضية في الصورة المثالية والأفضل، ومن جهته، شدد حمدان المزروعي مدير النادي، على اهتمام اللجنة المنظمة، بأن يكون السباق في الصـورة المثالية والمعروفة عن أنشطة الظفرة، حيث أكد على أهمية الالتزام بكل الإجراءات المطلوبة للسباقات.