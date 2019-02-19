«صعب» لحمدان بن راشد ينتزع لقب «المهور»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

انتزع المهر «إيه إف صعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع من سباق بطولة الإمارات الكلاسيكي للمهور لمسافة 1600 م، بتفوق كبير في الحفل الثاني عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية، أول من أمس، والذي اشتمل على 6 أشواط، جرت في أجواء بديعة، وتشجيع الجمهور الغفير الذي حرص على الحضور والاستمتاع بالسباقات المثيرة التي تأخرت بدايتها لساعة كاملة بسبب الأمطار، وشهد الحفل نجاحاً جديداً لخيول خالد خليفة النابودة، التي أحرزت «سوبر هاترك»، بالفوز في 4 أشواط، وجاء فوز «إيه إف صعب» بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف مصبح المهيري، قاطعاً مسافة السباق الذي شهد مشاركة 7 خيول فقط، في زمن قدره 1:42:32 دقيقة، وحل ثانياً بفارق 9 أطوال «إيه إف الوجل» لخالد النابودة، بقيادة تاج أوشي.

«متغطرس» بطل البداية

وفي الشوط الأول من سباق السمحة لمسافة 1400 م، بمشاركة 13 خيلاً، وجوائز مالية 80 ألف درهم، ذهب اللقب إلى «إيه إف متغطرس» لخالد النابودة، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف آرنست أورتيل، وحل ثانياً بفارق 3 أطوال «بينونة» لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف إيريك ليمارتنيل، ولم يختلف الوضع كثيراً في الشوط الثاني، الذي استطاعت فيه خيول النابودة مواصلة تألقها بإحراز لقب «حبشان» لمسافة 1600 م، بمشاركة 13 خيلاً، وجوائز مالية 80 ألف درهم، عندما انتزعت «إيه إف ماكرة» اللقب، بقيادة تاج أوشي، وحل ثانياً بفارق 4 أطوال «جاهز» لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة باتريك كوسجراف.

كلاسيكي المهرات

وانتزعت خيول خالد النابودة لقب الشوط الثالث من سباق بطولة الإمارات الكلاسيكي للمهرات لمسافة 1600 م، الذي يعتبر من أهم الأشواط في الحفل، عن طريق «إيه إف مثيرة»، بقيادة تاج أوشي، في ثاني فوز له على التوالي في الحفل، وحل ثانياً «كوثر الريف» بفارق 3 أطوال ونصف الطول من إسطبلات العجبان، بقيادة جيرالد أفرانش، واسترد النابودة لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 م، في الشوط الخامس، بواسطة «إيه إف المنتقم»، بقيادة الفارس تاج أوشي، وشهد هذا الشوط مشاركة حصة كاملة من الخيول، وبلغت جوائزه المالية 70 ألف درهم، وحل ثانياً بفارق طولين إلا ربع «دريم دو مونجوا» للوارث إبراهيم الحضرمي، بإشراف يونس الكلباني وقيادة إشتيبان مازور.

شوط الختام

واختتم الحفل بالشوط السادس على لقب سباق البطين للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية 100 ألف درهم، ونال اللقب الجواد «مقاتل» لمنصور المنصوري، محققاً ثاني فوز له هذا الموسم على مضمار العاصمة، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وجاء في المركز الثاني، بفارق نصف طول «جي كيه شيسترتون» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة سام هتشكوت، وعقب كل شوط من الحفل، تم تتويج الفائزين بواسطة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومحمد عبد الله ممثل شركة المسعود للسيارات، الذي توج الفائزين في الشوط الثالث، بجانب لارا صوايا وخلود النعيمي ممثل الشركة الوطنية للأعلاف والدقيق، واللتين كرمتا الفائزين في الشوط الخامس.

ندية وإثارة

وقال عدنان سلطان النعيمي إن الحفل الثاني عشر، حقق نجاحاً كبيراً، بعد أن شهد ندية وإثارة بين المتسابقين، ذاكراً أن الأجواء الرائعة زادت من روعة السباق، وألهبت حماس الحضور، مشيداً بالتفاعل الكبير من قبل الجمهور مع المنافسات القوية، وتشجيع الفرسان، وقدم مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، التهنئة للفائزين في أشواط السباق، يتقدمهم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وخالد النابودة ومنصور المنصوري، متمنياً أن تتواصل النجاحات خلال السباقات المتبقية في الموسم الحالي، والذي شارف على الوصول لمحطة النهاية، وبدوره، قال سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن فوز «إيه إف صعب» البالغ من العمر 4 سنوات، بلقب شوط المهور الرابع في الحفل، أكد قوته، وأنه خيل يمكن أن يحقق الكثير في المستقبل، مبيناً أنهم حرصوا على إشراك المهر في منافسة مع خيول متقاربة في العمر، ذاكراً أن بطل المهور قدم مردوداً طيباً، ونجح في انتزاع اللقب عن جدارة تامة، وأضاف: أعتقد أنه سيكون من الخيول القوية صاحبة المستقبل في مختلف المضامير، بالمزيد من الجهد والاهتمام.

أهمية خاصة

ومن جانبه، أكد خالد النابودة مالك الخيول الشهير، أن فوز خيوله بأربعة أشواط في الحفل، توفيق من عند الله قبل كل شيء، ثم بعد ذلك اهتمام وتدريب وبراعة فرسان، مؤكداً أنه سعيد بهذه النجاحات، ويسعى دائماً إلى تحقيق الأفضل، وأشار النابودة إلى أن فوزه بلقب شوط المهرات الكلاسيكي، له أهمية خاصة عنده، لأنه يظهر مستوى الخيل، وكل مالك يسعى إلى الفوز فيه، مبيناً أنه ظل خلال السنوات الأخيرة يتوج بهذا اللقب، أو يأتي في المركز الثاني.

17

رفع الفارس تاج أوشي بـ «الهاتريك» الذي أحرزه أول من أمس، من خلال فوزه بالأشواط الثاني والثالث والخامس، عدد مرات فوزه إلى 17 انتصاراً، محتلاً صدارة ترتيب الفرسان عن جدارة في مضمار أبوظبي، بفارق 10 انتصارات عن أقرب منافسيه، الفارس فابريس فيرون.