اختتام مهرجان سلطان بن زايد للقدرة والتحمل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

توج الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عصر أمس، الفائزين في ختام منافسات مهرجان سلطان بن زايد الدولي الثالث عشر لركوب القدرة والتحمل، الذي أقيم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، ونظمه نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، منذ الأربعاء الماضي، وذلك في قرية بو ذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، بمشاركة واسعة من قبل الفرسان والفارسات، وإسطبلات الدولة العامة والخاصة، وأندية الفروسية في الدولة، ووسط اهتمام كبير بالمؤتمر الدولي، الذي انطلق به المهرجان، وحضور لافت لفعاليات المهرجان المتنوعة من الزوار والسياح.

وقام الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، بحضور حميد سعيد سالم بو لاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، عصر أمس، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق 242.15 كلم دولي «ثلاث نجوم»، الذي جرى على مدى ثلاثة أيام، حيث نال المركز الأول، وفق نقاط بروتوكول بوذيب، ووفق التصنيف الدولي الفارس سيف أحمد محمد علي المزروعي من إسطبلات إم آر إم، على صهوة الجواد «سيام».

كما توج الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، الفائزين في سباق 120.27 نجمتين دولي للشباب والناشئين، حيث فاز بالمركز الأول، وفق نقاط بروتوكول بوذيب، الفارس منصور خميس محمد الشدي، من إسطبلات دباوي، على صهوة الجواد «تمارا ديسرت مون»، ووفق التصنيف الدولي، فاز بالمركز الأول، الفارس سيف جمعة محمد بالجافلة، من إسطبلات إم سفن، على صهوة الجواد «ويريما الأزرق».

كما تأهل أمس عشرات الفرسان في سباق 80.47 كم نجمة واحدة تأهيلي دولي، الذي انطلق بمشاركة الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان.

كما كرم الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، المشاركين في المؤتمر الدولي، حول العلاقة بين الفارس والخيل، وورشة العمل المصاحبة، تقديراً لما أثروا به المهرجان من معلومات قيمة، وتكريم ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمحلية.