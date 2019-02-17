81 خيلاً تتنافس على 530 ألف درهم بمضمار العاصمة اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم حفل سباقاته الثاني عشر في الموسم الحالي الذي يتكون من 6 أشواط ساخنة مخصصة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس المخصص للمهجنة الأصيلة، ويشهد حفل اليوم الذي يبدأ عند الخامسة مساء مشاركة 81 خيلاً تتنافس على 530 ألف درهم في مسافات متفاوتة.

وتتجه الأنظار إلى الشوط الثالث على لقب سباق الإمارات الكلاسيكي للمهرات لمسافة 1600 م بمشاركة 16 خيلاً ، ويبرز في هذا الشوط «الشاهينية» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف ليمارتنيل، و«إيه إف مثيرة» لخالد النابودة بقيادة تاغ اوشي .وفي الشوط الرابع الذي يحظى أيضاً باهتمام كبير يتنافس 9 من نخبة الخيول على لقب سباق الإمارات الكلاسيكي للأمهار لمسافة 1600 م ، ومن أبرز المرشحين للتتويج باللقب «إيه إف صعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مصــــبح المهيري وقيــــادة جيم كراولي.

الافتتاح

وستكون بداية الحفل في الشوط الأول على لقب سباق «السمحة» لمسافة 1400 م بمشاركة 13 خيلاً، وتشارك فيه مجموعة من الخيول المعروفة بقيادة «بينونة» لصاحب السمو رئيس الدولة بقيادة باتريك كوسجراف، و«إيه إف أشهم»، و«إيه إف متغطرس» لخالد النابودة بقيادة الفارسين تاغ أوشي وأنطونيو فريسو على التوالي.

ويتنافس 13 خيلاً في الشوط الثاني من سباق «حبشان» لمسافة 1600 م ، ويشهد هذا الشوط منافسة قوية بين عدد من الخيول المرشحة للتتويج باللقب وأبرزها «إيه إف حكيم» لخالد النابودة بقيادة سام هتشكوت.

كما تتواصل منافسات كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة في الشوط الخامس لمسافة 2200 م بمشاركة نخبة من الخيول وأبرزها «اليمامة» لبطي القبيسي بقيادة برناردو بنهيرو وإشراف خالد النيادي، وهنالك «إيه إف المنتقم» و«دانا» للنابودة، و«أمير الريف» لخليفة مطر النيادي بقيادة الفارس جافيس وإشراف النيادي.

المهجنة الأصيلة

ويختتم الحفل بالشوط المثير المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق البطين لمسافة 2200 م بمشاركة 16 خيلاً ، ويبرز في هذا الشوط عدد من أسماء الخيول اللامعة بقيادة «براس رينج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة أدري دي فريس وإشراف إسماعيل محمد، و«مقاتل» لمنصور المنصوري بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، و«نبراس غلاكسي» لطارق سعيد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد وقيادة فابريس فيرون.