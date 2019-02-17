هاتريك لخيول رئيس الدولة في ثامن سباقات العين

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

تألقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في السباق الثامن بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وحققت الهاتريك بجدارة، عبر كل من الجواد (مكتوب) الفائز بلقب سيح بن عمار بالشوط الثالث، والجواد (أسياد) المتوج بلقب جبل حفيت في الشوط الخامس، والجواد (جيمي) الفائز بلقب الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين بالشوط السادس، بعد أن نجح في تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم (عجاج)، وقدره (5:04.42) دقائق، حيث حقق زمناً جديداً قدره ( 5:03.54) دقائق، وذلك في السباق الذي جرى مساء أول من أمس، وتألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وحضر السباق وتوج الفائزين، كل من فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز.

«مكتوب» يفوز بلقب سيح بن عمار

فاز المهر (مكتوب) لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس فابريس فيرون، بلقب الشوط الثالث على كأس سيح بن عمار، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بمشاركة 15 خيلاً، تسابقت لمسافة 1800 متر، على جائزة 70 ألف درهم، وشهد هذا الشوط منافسة قوية بين الخيول المشاركة، قبل أن ينجح المهر الأشقر في تصدر المشهد، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره (2:08.28) دقيقة، بفارق 2 طول عن صاحب المركز الثاني، الجواد (دبليو إم إيه فورته)، لخليفة أحمد خليفة خلف المزروعي.

«أسياد» في قمة جبل حفيت

نجح الجواد (أسياد) لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة باتريك كوسجريف، في الفوز بلقب الشوط الخامس على كأس جبل حفيت، للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً، تسابقت لمسافة 1600 متر، على جائزة 90 ألف درهم، وركض الجواد الفائز برشاقة، متجاوزاً المنافسين واحداً تلو الآخر، حتى وصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره (1:51.71) دقيقة، بفارق 2.75 طول عن صاحب المركز الثاني، (برج العرب) لعون العيدروس، وإشراف محمد رمضان.

«جيمي» بطل الماراثون

توج الجواد (جيمي) لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة تاغ أوشيه، بلقب الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين، التي أقيمت بالشوط السادس في الأمسية، بمشاركة 11 خيلاً، تسابقت لمسافة 4100 متر (تكافؤ)، على جائزة 110 آلاف درهم، وشهد السباق إثارة بالغة منذ لحظة الانطلاق الأولى، ونجح الجواد الأشقر في تصدر المتسابقين منذ اللفة الأولى، ليصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره (5:03.54) دقائق، محطماً الرقم القياسي السابق، المسجل باسم (عجاج)، وقدره (5:04.42)، وبفارق 1.25 طول عن الثاني، الجواد (بلد الريف)، لإسطبلات العجبان.

«سيكريت تريد» بطل شعبية الروضة

ظفر الجواد (سيكريت تريد) للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة أنطونيو فريزو، بلقب الشوط الثاني على كأس شعبية الروضة، للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً، تسابقت لمسافة 2600 متر (تكافؤ)، على جائزة مالية 80 ألف درهم، وبعد منافسة محتدمة، استمرت حتى الأمتار الأخيرة، نجح الجواد الأشقر في حسم الأمور لصالحه، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره (2:50.31) دقيقة، بفارق 2.25 طول عن الثاني، الجواد (جيمسيان) لمحمد خليفة البسطي. (داحس دي عربي)

بطل كأس الوثبة

توج الجواد (داحس دي عربي) لأبوظبي ريسنج، وإشراف هلال العلوي، وقيادة كونور بيسلي، بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وذلك في الشوط الأول، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1400 متر، وعلى جائزة مالية 70 ألف درهم، ونجح الجواد الرمادي في تجاوز منافسيه برشاقة، ليصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره (1:36.87) دقيقة، بفارق 4.25 أطوال عن الثاني، الفرس (ايه إف ثبور) لخالد خليفة النابودة،.

«جوال الريف» يخطف كأس عود التوبة

خطف الجواد (جوال الريف) لأحمد إبراهيم بن عامر الشميلي، وإشراف أحمد الشميلي، وقيادة بن كورتيس، لقب الشوط الرابع على كأس عود التوبة، في ثاني سباقات المبتدئة بالأمسية، للخيول العربية الأصيلة توليد الإمارات، لمسافة 1600 متر، وعلى جائزة مالية 70 ألف درهم، وكانت الإثارة حاضرة بقوة في هذا الشوط، حتى اللحظات الأخيرة، حيث استطاع الجواد الفائز في خطف اللقب بفارق ثلاثة أرباع الطول عن الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره ( 1:54.75) دقيقة.

بطل المرخانية

فاز الجواد (غزوان الخالدية) لأبوظبي ريسنج، وإشراف هلال العلوي، وقيادة ريتشارد مولن، بلقب الشوط السابع الأخير بالأمسية، على كأس المرخانية، بمشاركة 10 من الخيول العربية الأصيلة، تسابقت لمسافة 1000 متر (تكافؤ)، على جائزة 80 ألف درهم، وقطع الجواد الفائز، مسافة السباق في زمن قدره (1:05.92) دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني، الجواد (أصيل) لياس لإدارة سباقات الخيل، وإشراف هلال العلوي، وقيادة فابريس فيرون.