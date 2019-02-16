ليلى المرزوقي بطلة سباق الملكية الخاصة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، واصل مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي الثالث عشر للفروسية – ركوب القدرة والتحمل فعاليات يومه الثالث، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات في قرية بو ذيب العالمية للقدرة التابعة له، بمدينة الختم.

وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسط مشاركة واسعة من الفرسان وحضور كبير لفعاليات المهرجان المتنوعة واهتمام بسمات المهرجان المتفرد بها من مؤتمر دولي وسباق لمسافة 240 كيلومتراً.

وفي ختام اليوم الثاني من السباقات توج حميد سعيد سالم بو لاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، الفائزين في سباق 100.91 كيلومتر للخيول ذات الملكية الخاصة وفق نقاط بروتوكول بو ذيب لركوب القدرة والتحمل، حيث فازت بالمركز الأول الفارسة ليلى محمد عبيد المرزوقي من اسطبلات الكمدة على صهوة الجواد «جابولاني إندورانس» وتوّجت بطلة للسباق.

ونالت جائزة عبارة عن سيارة فاخرة ومبلغ مالي، فيما حلت في المركز الثاني مارجيك فيسر فاليري من اسطبلات محمد عبدالله الكميتي، على صهوة الجواد «ماريك أورينتال»، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد صالح محمد علي الشحي على صهوة «لوف راي» من اسطبلات الكمدة. وقد حصل الفائزون الثلاثة على جوائز قيمة عبارة عن 3 سيارات ومبالغ نقدية.

فاطمة تتصدر

حافظ الفرسان الثلاثة الذين تصدروا أول من أمس الجولة الأولى من سباق 242.15 كيلومتراً «ثلاثة نجوم» على مراكزهم في جولة اليوم من السباق نفسه، وفقاً لبروتوكول بو ذيب، فتصدَّرت الفارسة فاطمة جاسم سعيد المري السباق على صهوة الجواد «كاميرون» من اسطبلات دباوي، فيما حل ثانياً الفارس صقر هلال المحروقي على صهوة الجواد «ايجوال فارنينتي» من اسطبلات ورسان.

وجاء ثالثاً الفارس منذر أحمد البلوشي على صهوة الجواد «ستايل أورلاندو» من اسطبلات ند الشبا. وفي السباق نفسه وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي، تصدر السباق الفارس ينذر أحمد البلوشي على صهوة الجواد «ستايل أورلاندو» من اسطبلات ند الشبا.

فيما حل في المركز الثاني الفارس سيف أحمد محمد علي المزروعي من اسطبلات إم آر إم، على صهوة الجواد «سيام دو بارثاس»، وجاءت في المركز الثالث الفارسة فاطمة جاسم سعيد المري على صهوة الجواد «كاميرون» من اسطبلات دباوي.

ختام

تختتم اليوم فعاليات المهرجان الذي كان انطلق صباح الأربعاء الماضي، إذ سيشهد في الخامسة والنصف صباحاً إجراءات الفحص البيطري لسباق 242.15 كم دولي مفتوح «ثلاث نجوم».