كأس مجلس «التعاون» للخيول في الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة: فائز بجبوج

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل اليوم، كأس مجلس التعاون الخليجي، بنسختها الأولى والتي تعد السباق الخامس في موسم سباقات المضمار بنادي الشارقة للفروسية والسباق. وينطلق السباق اليوم الساعة الثانية ظهراً على مضمار سباق الخيل بالنادي، برعاية شادويل العالمية الراعي الرسمي للسباق.

ويعد السباق الأول من نوعه المخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة بمجموع 91 جواداً، مع وجود 15 جواداً على الاحتياط، وقد بلغت الجوائز المالية للسباق 400 ألف درهم ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

6 أشواط

وستكون الانطلاقة بالشوط الأول: (مزارع ديرنزتاون) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج دولة الإمارات وبعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، سباق تكافؤ وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 4 خيول على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثاني (مزارع شادويل)، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فأكبر ضمن التصنيف، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً مع وجود 3 خيول على الاحتياط.

الشوط الثالث

ومن ثم الشوط الثالث (مزارع شادويل) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر توليد الإمارات، لمسافة 2000 م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً مع وجود 4 خيول على الاحتياط. والشوط الرابع: (اسطبلات شادويل) .

وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن التصنيف بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 2000 م، وجوائز هذا الشوط هي 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً مع وجود 4 خيول على الاحتياط. ويتبعه الشوط الخامس (مزارع ديرنزتاون) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1700 م، وجوائز هذا الشوط هي 40 ألف درهم.

وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16جواداً. أما الشوط السادس (شوط كأس مجلس التعاون الخليجي مقدم من اسطبلات شادويل) فهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من دول مجلس التعاون الخليجي بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وجوائزه تصل إلى 200 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 11 جواداً.