«الإمارات» و«بن دري» في نهائي كأس البولو اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تأهل فريق الإمارات للمباراة النهائية لكأس أساتذة البولو التي ستجمعه بفريق بن دري في الرابعة من عصر اليوم، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

حيث قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات، إلى فوز كبير على فريق ذئاب دبي بقيادة أحمد الحبتور وبنتيجة ثمانية أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف، في مباراة من أربعة أشواط تسيد فيها فريق الإمارات الأشواط الثلاثة الأولى، أما الشوط الرابع فقد برز فيه فريق الذئاب وهدد مرمى الإمارات أكثر من مرة.

أما فريق بن دري بقيادة خالد بن دري فقد تأهل على حساب فريق «ايه أم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم إثر فوزه يوم أول من أمس بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تسيد فيها فريق بن دري المباراة لعباً ونتيجة بفضل تعاون الثنائي خالد بن دري وشقيقه محمد بن دري.