رباعية لجودلفين.. و«بويتك شارم» تقتنص «بطولة بلانشين»

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تألقها في الأمسية السابعة لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «غلف نيوز»، إذ حققت خيول الإسطبل الملكي الأزرق رباعية قوية، عبر «بلو بوينت» بطل «بطولة ميدان للسرعة»، «آرت دي فال» بطل «جائزة ميدان»، «بويتك شارم» بطلة «بطولة بلانشين»، و«ماونتين هنتر» بطل الشوط السابع.

كما فجر «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مفاجأة من العيار الثقيل عبر انتزاعه لقب الشوط الثالث «بطولة فايربريك ستيكس».

وتوج «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة بطلا لشوط «بطولة مزرعة الروية» .

«السجنجل» نجم الافتتاح

حقق «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة لقب «بطولة مزرعة الروية» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي برعاية «Watch Time»، والبالغ قيمة جوائزه 55 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي.

وإشراف المدرب إرنست اورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1.47.51 دقيقة، وبفارق 9 أطوال ونصف الطول، عن الوصيف «تشيك روك» للإمارات للسباقات الترفيهية وبقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب إروين شاربي.

وحل ثالثاً «مواهب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

وفي الختام قام نيتن ناير من مجلة «Watch Time» بتتويج الأبطال، حيث تسلم خالد النابودة الجائزة مع المدرب إرنست اورتيل و الفارس تاغ اوشي .

«بلو بوينت» بطل السرعة

ظفر «بلو بوينت» لجودلفين بلقب الشوط الثاني «بطولة ميدان للسرعة» لمسافة 1000 متر للفئة الثانية، على المضمار العشبي، برعاية «غلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك.

وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 56.52 ثانية وبفارق 5 أطوال عن «فاتنا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب ديفيد هايس.

وفي الختام، قام راجيف خانا المدير التجاري لمؤسسة «النصر» للنشر، بتتويج أبطال السباق، حيث تسلمت صوفيا كليثيا نيابة عن المالك، فيما تسلم المدرب شارلي آبلبي و الفارس وليام بويك جائزتهما .

«منتزه» مفاجأة الثالث

اقتنص «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث «بطولة فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة على المضمار الرملي برعاية «Reach».

والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.21 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «سيكريت امبشن» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثاً «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سانديب جاداف. وفي الختام، تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الجائزة نيابة عن المالك من أنشومان جوشي من قسم النشر التجاري، فيما تسلم كل من المدرب دوغ واتسون والفارس جيم كراولي جائزتهما.

«آرت دي فال» نجم «ميدان»

حقق «آرت دي فال» لجودلفين لقب الشوط الرابع «جائزة ميدان» لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي، برعاية «فرايدي» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.56.94 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «بلا شك» لفوزي عبدالله ناس الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس اويشين ميرفي وإشراف المدرب فوزي ناس.

وفي الختام، قامت صافية جوما مديرة الإعلانات التجارية بتتويج الأبطال، حيث تسلم ديريك بوبارد الجائزة نيابة عن المالك، فيما تسلم المدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بويك جائزتهما.

«بويتك شارم» تقتنص «بلانشين»

ظفرت «بويتك شارم» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «بطولة بلانشين» لمسافة 1800 متر للفئة الثانية والمخصصة للمهرات والأفراس على المضمار العشبي، برعاية «غلف نيوز دوت كوم».

والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.49.60 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن الوصيفة «ميا تيسورو» لمالكه ديرون برسون، بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب شارلي فيلوس.

وفي الختام، قام ماهر مرشد وسانديب سيفارنا من «غلف نيوز دوت كوم» بتتويج الأبطال، حيث تسلمت صوفيا كليثيا نيابة عن المالك، فيما تسلم المدرب شارلي آبلبي و الفارس وليام بويك جائزتهما.

«لافاسبين» يظفر السادس

حقق «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط السادس «انسايد اوت» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي.

والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.11.98 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «سويتزرلاند» للشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب ستيف آسموسين. وفي الختام، قامت ميريد والش وريتيكا باتناغار من «انسايد اوت» بتتويج الأبطال.

«ماونتن هنتر» مسك الختام

ظفر «ماونتن هنتر» لجودلفين بلقب الشوط السابع والختامي «وييلز» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.29.32 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «ريد جاليليو» لجودلفين بقيادة الفارس روان سكوت، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «والتون ستريت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وفي الختام، قام سوني توماس وبريا ناير من «وويلز» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة توني هاورد نيابة عن المالك .

سعادة الفوز

أعرب الفارس كريستوف سوميلون عن سعادته بالفوز الذي حققه «ماونتن هنتر» لجودلفين في الشوط السابع والأخير.

فال كريستوف سوميلون: «كنت في موقع مريح جداً خلف كوكبة الطليعة.

وقال سوميلون قفز ماونتن هنتر مسرعاً وكنت مسروراً بالبقاء في الصدارة لفترة وجيزة، عندما لمحت الحصان الذي كان على يميني يندفع إلى الصدارة، وكنت أسير على نحو جيد خلفه، سررت أيضاً عندما رأيت أن وتيرة السباق أصبحت أقوى في المسار الخلفي. حصاني كان متحفزاً قليلاً في بعض مراحل السباق، لكن كان يستمتع بالسباق عندما شق طريقه بين الخيول عند المنعطف الأخير.

وأضاف «لم يتوقف عندما دفعت به إلى الأمام، حيث اعتلى الصدارة بسهولة، وكان أداؤه مميزاً حتى النهاية، كنت أعلم أن سعيد بن سرور يجلب خيوله في جاهزية عالية وبدا لي أن ماونتين هنتر سيتحمل مسافة ميل ونصف الميل استناداً إلى نسبه أنه حصان رائع، فارع القوام ويتمتع بقدرة جيدة على الحركة وأنا أحب قيادة الخيول ذات السرعة الكبيرة هنا، حتى اتخذ موقعاً جيداً في السباق، وهذا ما حدث بالضبط».

وقال سوميلون «لقد ظهرالبطل بحالة رائعة وأعتقد بأن هناك المزيد من الخيارات إذا حاولنا الذهاب إلى مسافة أطول من ميل ونصف الميل، سنرى كيف سيخرج من هذا السباق لكن لم يعترِه التعب في الفيرلونغ الأخير من هذا السباق الليلة، وبإمكانه أن يتحمل مسافة أطول اذا كانت وتيرة المنافسة أقل حدة».

سالم السبوسي: توقّعت الفوز والبطل تطور مستواه

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالفوز الباهر الذي حققه «منتزه» بانتزاعه لقب بطولة «فايربريك» مؤكداً بأن مستواه تطور كثيراً.

وأكد السبوسي بأن الفوز الأول الذي حققه بمضمار أبوظبي في شهر مارس العام الماضي، أعطى مؤشراً قوياً بأنه سيثبت جدارته ويحقق إنجازات كبرى ومشرفة.

وقال السبوسي إن نسله الطيب يثبت ذلك حيث إن أباه الفحل الشهير «دبوي».

وأعلن السبوسي أن مشاركته المقبلة لم تحدد وسيتم ذلك بعد التشاور مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية.

فوز غالٍ

ومن جانبه، أعرب المدرب دوغ واتسون عن سعادته بالفوز الغالي الذي حققه «منتزه» قائلاً بأنه متوقع خاصة بعد أدائه القوي في الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي حيث حل ثالثاً خلف البطل «نورث أمريكا».

كما سبق له احتلال مركز الوصيف في سباق «جودلفين للميل» في أمسية كأس دبي العالمي 2018.

وعن وجهته المقبلة قال سباق «جودلفين للميل» سيكون محط الأنظار والمشاركة المقبلة للبطل.

شارلي آبلبي: هدف «بلو بوينت» سباق «كينغ ستاند» في مهرجان آسكوت

أعرب مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن سعادته بتحقيق ثلاثية قوية خلال الأمسية، عبر «بلو بوينت» بطل «ميدان للسرعة»، و«آرت دي فال» بطل «جائزة ميدان»، و «بويتك شارم» بطلة «بطولة بلانشين».

وقال آبلبي في تصريح لـ «البيان الرياضي» إن الهدف الرئيسي لـ «بلو بوينت» مستقبلاً هو المشاركة في سباق «كينغ ستاند» للسرعة في مهرجان «رويال آسكوت»، إلى جانب المشاركة في سباق «القوز» للسرعة في أمسية كأس دبي العالمي 2019.

وأضاف قائلاً إن مستوى «بلو بوينت» قد تطور كثيراً وأصبح من نجوم سباقات السرعة، خاصة أنه ينحدر من نسل الفحل الشهير «شمردل» .

وقال آبلبي إن «بلو بوينت» أصبح من أبرز خيول السرعة، وإنه يتوقع تألقه في السباقات المحلية والعالمية.

وضع جيد

وعن «آرت دي فال» بطل «جائزة ميدان» قال آبلبي: «من المرجح أن نتجه صوب المشاركة في سباق «البستكية» في أمسية سوبر ساترداي والمنافسة على الرمل، ولا يمكنك تجاوز أفضلية الخبرة على الرمل هنا.

وأضاف: «أنا على يقين بأننا سنتجه إلى البستكية، وأشعر بثقة بأنه سيقدم عرضاً جيداً، وهذا ما نأمل بأن يمنحه فرصة المشاركة في داربي الإمارات (ج2) في أمسية كأس دبي العالمي».

خطط متعددة

وعن «بويتك شارم» بطلة «بطولة بلانشين»، قال آبلبي: «لقد كان أداءً يبعث على السرور، ونأمل بأن نعثر لها على سباق ج1 في مشاركتها المستقبلية، لدينا مجموعة من الأمهار لسباق ج1 جبل حتا في حفل السوبر ساترداي (9 مارس)، وأنا أود دائماً أن أرى المهرات تتنافس ضد بنات جنسها. إنها بالتأكيد تتخذ منحى صاعداً.

وقال آبلبي: «ربما ننظر في الساحة الأمريكية، حيث يوجد سباق رائع في سانتا أنيتا، ج1 «غيملي ستيكس» في 27 مايو القادم، نضعه نصب أعيننا، سنعود بها للمشاركة، وأنا لا أقول إنها لن تشارك في جبل حتا، لكن الهدف النهائي هو أننا سننظر في إمكانية الدفع فيها للمشاركة في أمريكا».

خالد النابودة: فوز «إيه إف السجنجل» فخر للتوليد المحلي

أعرب خالد خليفة النابودة عن فخره وإعزازه بالفوز الباهر الذي حققه «إيه إف السجنجل» بلقب «مزرعة الروية»، مؤكداً أن ذلك الفوز يعد فخراً للتوليد المحلي.

وقال النابودة عقب السباق إن خيول التوليد المحلي أثبتت قدرتها على الفوز بلقب البطولات الكبيرة، وهذا ما يعد مصدر فخر للملاك المحليين، ويؤكد جدارة الخيول المحلية على منافسة الخيول العالمية والتفوق عليها. ومن جانبه، أكد المدرب آرنست أورتيل، أن سباق «كحيلة كلاسيك» سيكون هدف البطل المقبل.

مشيداً بقوة أدائه وتفوقه على نخبة الخيول المشاركة بالشوط. كما أشاد بدور الفارس تاغ أوشي في انتزاع اللقب وتتويجه بطلاً للشوط، متمنياً المزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة. دبي - البيان الرياضي

سودانيان ينالان جائزة الترشيحات

ابتسم الحظ للسودانيين حين علي حين أحمد سليمان وصلاح الدين محجوب بترشيح 6 خيول فائزة في 6 أشواط بالسباق حيث نال كل واحد منهما مبلغ 8 آلاف و195 درهماً.

ونجح 108 أشخاص في ترشيح 5 خيول فائزة في 6 أشواط، وتم اختيار 20 شخصاً لينال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم.

ونجح 16 شخصاً في ترشيحات مسابقة «السوبر فيكتا» حيث تم اختيار 5 منهم لينال كل شخص مبلغ 5 آلاف درهم.

وحصل بشير عثمان بشير على جائزة الترضية للأشواط الثلاثية برصيد 52 نقطة لينال مبلغ 200 درهم.

وحصل 3 سودانيين على جائزة «السوبر هاي فايف» لينال كل واحد منهم مبلغ 6665 درهماً والفائزون هم:

مهدي محمد صالح، محمود مالك عبدالرحمن مالك، وخالد محمد سعيد.

وجهة «لافاسبين» «سوبر ساترداي»

أعلن المدرب ساتيش سيمار بأن وجهة البطل «لافاسبين» الحائز على لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر، ستكون المشاركة في يوم «السوبر ساترداي» وسيكون ذلك بمثابة اختبار كبير آخر. وقال سيمار إن «لافاسبين» اجتاز اختياراً قوياً محققاً فوزه الثالث على التوالي بلا خسارة في المسافة ذاتها. دبي - البيان الرياضي

بن سرور خياراتنا مفتوحة لـ «ماونتن»

أعرب المدرب سعيد بن سرور عن سعادته بالفوز الذي حققه «ماونتن هنتر» في الشوط السابع والأخير. وقال بن سرور لـ «البيان الرياضي»: «اعتقدنا أن مسافة ميل ونصف الميل ستكون ملائمة للجواد «ماونتين هنتر»، أعتقد بأنه يستطيع الأداء على مسافة أطول قليلاً من ميل ونصف الميل في المستقبل، وسنُبقي خياراتنا مفتوحة». دبي - البيان الرياضي