7 أشواط مثيرة اليوم في حفل مضمار العين الثامن

المصدر: العين- طلحة عبد الله

يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، اليوم، حفل سباقه الثامن بالموسم، الذي يتألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط الثاني، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وتبلغ الجوائز المالية للسباق 570 ألف درهم، ويتضمن حفل الليلة، الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين، بمشاركة عدد من الخيول القوية الطامحة للفوز باللقب، تتسابق لمسافة 4100 م (تكافؤ)، ويبدأ حفل الأمسية بالسباق المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 م (تكافؤ)، بمشاركة 15 خيلاً.

ويتوقع أن يشهد هذا الشوط إثارة بالغة، لوجود منافسين أقوياء، أبرزهم إيه إف مذهل وريح الجنوب وغيرهما، وسيقام في الشوطين الثالث والرابع سباق المبتدئة، ففي الشوط الثالث، يتسابق 15 خيلاً لمسافة 1800 م، في منافسة محتدمة بين عدد من الخيول الطامحة لتحقيق أول فوز لها، وفي السباق الثاني للمبتدئة بالشوط الرابع، تشارك عدد من الخيول لأول مرة في السباق.

ويتوقع أن يظهر عدد منها بصورة قوية، وفي الشوط الخامس بالأمسية، تترقب الأنظار ظهور قوي للفرس إيه إف مرة، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، بينما ينتظر أن تشارك مجموعة أخرى من الخيول الطامحة للفوز لأول مرة على المضمار الرملي، مثل سيد، ومجاهد ورفيقه برج العرب.

وجميعهم يبحث عن الفوز الأول، وتشارك في الشوط السابع الختامي للأمسية 10 خيول، وتتسابق لمسافة 1000 م تكافؤ، ويسعى ملهم لتكرار فوزه الذي حققه العام الماضي في هذا المضمار، ولكنه سيواجه بمنافسة شرسة من خيول أخرى قوية وتملك الخبرة، أمثال إيه إف الثبر وإنذار وغيرهما.