أبوظبي جاهزة لـ «كأس رئيس الدولة» لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تستضيف العاصمة أبوظبي، منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز والمقدمة من لونجين.

وذلك خلال الفترة من 20 حتى 23 من فبراير الجاري، وذلك بمشاركة أفضل الخيول والفرسان في العالم، وكذلك ستنطلق منافسات بطولة كأس رئيس الدولة لأشواط الناشئين والشباب، بالإضافة إلى الأشواط المثيرة من فئة الخمس نجوم، لنجوم الرياضة العالميين، في الحدث الذي سينظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إلى جانب الاتحاد الدولي للفروسية ومجلس أبوظبي الرياضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد النخي نائب رئيس لجنة القفز، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، وأحمد الحمادي الحكم والمحاضر الدولي مدير أكاديمية الفروسية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة ذاتها، إقامة بطولة كأس الأمم لونجين التي ستؤهل الفائزين للمشاركة في نهائي كأس الأمم لونجين في برشلونة نهاية العام الحالي، وهو أحد أهم الأحداث الرياضية في رياضة لقفز الحواجز على مستوى الإمارات هذا العام،

والذي سيكون مسك ختام موسم سباقات قفز الحواجز الدولي المزدهر في الدولة. بدوره، حث اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الجمهور على حضور الحدث ودعم فرقهم خلال المنافسات.