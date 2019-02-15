ميرة الأنصاري بطلة الإسطبلات الخاصة لقدرة سيح السلم

المصدر: دبي-علي الظاهري

توجت الفارسة ميرة جاسم الأنصاري من إسطبلات العزم، بلقب سباق القدرة لمسافة 119 كلم المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي بنظام التسعيرة.

والذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ونالت الوصافة، الفارسة ليلى محمد المرزوقي من إسطبلات الكمدة، فيما احتل المركز الثالث الفارس فهد علي حسن من مربط الفهيدي. وحقق أول سباقات التسعيرة في مدينة دبي الدولية للقدرة، نجاحاً كبيراً، حيث شهد مشاركة 130 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ونجحت الفارسة ميرة الأنصاري في حسم الصدارة، على صهوة الجواد «مصطفى» لإسطبلات العزم، مسجلة زمناً قدره 4.26.52 ساعات.

وظفرت الفارسة ليلى المرزوقي بالمركز الثاني على صهوة الفرس «ريال جاز» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4.27.35 ساعات، ونال الفارس فهد علي حسن، المركز الثالث على صهوة الجواد «كاراجونغ بازينغ» لمربط الفهيدي، مسجلاً زمناً قدره 4.28.14 ساعات.

واحتلت الفارسة اللبنانية وعد نديم، المركز الرابع، على صهوة الجواد «غيفور برايد» لإسطبلات ركنة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4.33.01 ساعات، وحقق الفارس أحمد الشحي، المركز الخامس، على صهوة الفرس «تونكي دي بو ساما» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.33.20 ساعات.

نجاح

كما أكد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، النجاح الكبير لأول سباق بنظام التسعيرة في مدينة دبي الدولية للقدرة، ما ترجمه الخروج بمكاسب عديدة، أبرزها اعتلاء أبطال جدد لمنصة التتويج، ووجود إسطبلات جديدة، إضافة إلى تعزيز انتعاش حركة البيع والشراء، حيث وضعت اللجنة المنظمة، أسعاراً تقريبية للخيول الفائزة في حال ارتأت اللجنة شراء هذه الخيول.

مشيراً إلى أن السباق كشف عن أسماء جديدة، بسبب حصر المشاركة على الإسطبلات الراغبة في البيع والتنازل عن ملكية خيولها، موضحاً أنه سيتم تقييم التجربة الأولى على مستوى دبي، حيث كانت بعض قرى القدرة الأخرى في الدولة، سباقة في تطبيق نظام التسعيرة.

سعادة

وأعربت البطلة ميرة الأنصاري، عن سعادتها بالتتويج بأول الألقاب هذا الموسم، وقالت إن السباق تميز بالهدوء وقلة كثافة الخيول في المقدمة، وتعتبر المرحلة الأخيرة هي الأصعب، مشيدة بأداء الحصان البطل، والذي سبق لها المشاركة فيه، حيث اجتاز مراحل الفحص بحالة صحية جيدة، وأثبت جدارته باللقب أمام أقوى المنافسين.

تصدر

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدر الفارس سعيد الخياري، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المحور الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «عزام» لإسطبلات ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.26.33 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميرة جاسم الأنصاري، على صهوة الجواد «مصطفى» لإسطبل العزم، مسجلة زمناً قدره 1.28.00 ساعة.

واحتل المركز الثالث، الفارس محمد إحسان، على صهوة الجواد «سادي لورا دى رونك» لإسطبلات فريق دبي، مسجلاً زمنا قدره 1.29.08 ساعة.

تزعُّم

واصل الفارس سعيد الخياري، تزعم المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المحور الأحمر»، مسجلاً زمناً قدره 2.45.43 ساعات، وحلت الفارسة ميرة الأنصاري وصيفة، مسجلة زمناً قدره 2.46.14 ساعة.

واصل الفارس سعيد الخياري، تمسكه بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 26 كلم «المحور الأزرق»، مسجلاً زمناً قدره 3.50.26 ساعات، كما راوحت الفارس ميرة الأنصاري مكانها في المركز الثاني، مسجلة زمناً قدره 3.50.50 ساعات.

تتويج

قام محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين بالكؤوس.

وحصل أصحاب المراكز الخمسة الأولى على جوائز عينية قيمة، عبارة عن سيارات، فيما نال الفائز بالمركز السادس 100 ألف درهم، المركز السابع 90 ألف درهم، المركز الثامن 80 ألف درهم، المركز التاسع 70 ألف درهم، المركز العاشر 60 ألف درهم، من المركز الحادي عشر إلى العشرين 50 ألف درهم، ومن المركز الحادي والعشرين إلى الثلاثين 30 ألف درهم.