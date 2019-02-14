جائزة محمد بن راشد للتميّز تكشف عن قائمة «اختيار الجمهور»

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

أعلنت جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، عن أسماء المرشحين الأربعة لجائزة اختيار الجمهور.

ومن أبرز المرشحين للجائزة، المهرة «وينكس» صاحبة الـ29 انتصاراً متوالياً على المضامير الأسترالية والتي كان آخرها سباق «دبليو اكس كوكس بليت» للفئة الأولى.

كما انضم إلى المرشحين للجائزة، الفارس الياباني المخضرم يوتاكا تاكي صاحب الإنجازات العريقة والقوية في كافة المضامير العالمية أبرزها بطولة " جولاي كب " في بريطانيا ، و كأس اليابان، و " مزهرية هونغ كونغ " .

وتم ترشيح المدربة الإنجليزية إيفي جونسون هوتون، بالإضافة إلى المهر الأمريكي «كونكويست تسونامي».

وسيكون بإمكان الجمهور التصويت عبر الموقع الرسمي للجائزة

http:/‏‏‏/‏‏‏www.hhracingawards.com/‏‏‏vote.

وسيتم الإعلان عن المرشح الفائز بجائزة اختيار الجمهور خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل يوم 28 من الشهر المقبل.

وكانت المهرة «ليدي إيلي» قد أحرزت لقب الجائزة العام الماضي نتيجة تحقيقها الكثير من الإنجازات في المضامير أبرزها على الإطلاق حصولها على جائزة أفضل مهرة أميركية على المضامير العشبية العام 2017 .