«بويتك شارم» لجودلفين أبرز المرشحات للقب بلانشين

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطاⅦ دبي - البيان الرياضي

يشهد مضمار ميدان العالمي مساء اليوم، انطلاقة السباق السابع لكرنفال كأس دبي العالمي برعاية «غلف نيوز»، ويتضمن 5 أشواط قوية، من أبرزها شوط «بلانشين» للمهرات للفئة الثانية، سباق مزرعة الروية للخيول العربية، شوط ميدان للسرعة، شوط فايربريك ستيكس وجائزة ميدان.

ويعتبر شوط «بلانشين» من أقوى الأشواط، ومسافته 1800 متر للفئة الثانية، وجائزته 250 ألف دولار أمريكي.

وتتنافس 6 مهرات للفوز باللقب، تتصدرها «عصوف» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور.

وأبرز المرشحات للقب «بويتك شارم» لجودلفين، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، وقد حققت الفوز بلقب 1000 جينيز الإماراتي، إلى جانب «فوريا كروزادا» لمالكها أفاز اسمويلوف، بقيادة انطونيو فريزو، وإشراف اروين شاربي.

«بيري لينا» لفيداي كاهرمان، بقيادة سليم كايا والمدرب حسن بويرازو «مونزا»، بقيادة كارلوس لوبيز وإشراف بي. أولسن، و«ميا تيسورو»، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف شارلي فيلوس.

شوط مزرعة الروية

يبدأ الشوط الأول الافتتاحي لمسافة 1600 متر «مزرعة الروية» للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية، وقيمة جائزته 55 ألف دولار.

ويتنافس في الشوط 9 خيول قوية، يتصدرها «آربي سوريتش» لصالح عمر بن حيدر، بقيادة كونور بيسلي وإشراف مصبح المهيري.

وتواجه أبرز المرشحات «مواهب» لصاحب السمو رئيس الدولة، الأقوياء في الشوط، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف إيريك ليمارتنيل.

وأقوى المنافسين «آر بي تورش» لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة فابريس فيرون وإشراف ايريك ليمارتنيك، إلى جانب «شيك روك» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية، بقيادة انطونيو فريزو وإشراف اروين شاربي، «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة، بقيادة تاغ أوشى وإشراف ايريك أورتيل، «كاكوات دي بوزولس» لأبوظبي ريسينغ، بقيادة وليام لي وإشراف هلال العلوي، «نجم الإمارات» لمحمد الأعسر، بقيادة اشتيبيان مازور وإشراف محمد رمضان، «إم إتش رحال» لمنصور خليفة بن حبتور، بقيادة ريتشارد مولين وإشراف ايليس جين، و«آر بي سموكن ريتش» لخليفة أحمد المزروعي، بقيادة جيسوس روزاليس وإشراف سيف المزروعي.

ميدان للسرعة

يتوقع أن يشهد الشوط الثاني «ميدان للسرعة» لمسافة 1000 متر للفئة الثانية، وجائزته 250 ألف دولار، صراعاً شرساً بين 7 خيول قوية، يتصدرها «بلو بوينت» لجودلفين، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، ويعتبر الأعلى تصنيفاً «120».

وأبرز المرشحين «فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف ديفيد هايس.

إلى جانب «مجافي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف مايك دي كوك، ويسعى لانتزاع اللقب كل من:

«بورتا منتو» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي.

شوط «فاير بريك ستيكس»

يعتبر الشوط الثالث «فاير بريك ستيكس» لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة، وجائزته 200 ألف دولار، من بين أقوى الأشواط في سباق اليوم، ويتنافس خلاله 7 خيول قوية، يتصدرها المرشح الأبرز «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سانديب جاداف، وينافسه «كمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، إلى جانب «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة سام هتشكوت وإشراف مايك دي كوك، و«منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف دوغ واتسون، «سايلنت أتاك» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور.

«جائزة ميدان»

ينتظر أن يشهد الشوط الرابع «ميدان تروفي» لمسافة 1900 متر، وجائزته 100 ألف دولار، صراعاً شرساً بين 12 خيلاً قوياً، يتصدرهم «برج» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور.

ويتوقع أن ينحصر الصراع بين «فيكتوري كوماند» لكينجسلي بارك 10، بقيادة رويستون فرنش وإشراف مارك جونستون، و«آرت دوفال» لجودلفين، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«بلاشك» لفوزي عبد الله ناس، بقيادة اويسين مورفي وإشراف فوزي ناس.

ويتطلع للفوز باللقب كل من:

«علي مهلك» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة اشتيبان مازور وإشراف راشد بورسلي، «بوسكو نيرو» لحميد راشد علي الرايحي، بقيادة سعيد المزروعي وإشراف علي الرايحي، «دبيا» لمالكه ارام، بقيادة انطونيو فريزو وإشراف أحمد بن حرمش، «الأقصر تمبل» لنقابة فونكس للتهجين، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي و«بروميس أوف سكسيس» لجودلفين، بقيادة كيفن ستوت وإشراف سعيد بن سرور.

الشوط السادس

يتوقع أن يشهد الشوط السادس لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، صراعاً ساخناً بين 10 خيول قوية، وجائزته 135 ألف دولار أمريكي.

ويتصدر المنافسين «جود كري» لإسماعيل هاديوغولو، بقيادة هاليس كاراتاس وإشراف بايرام كوكايا.

وأبرز المرشحين «سوزير لاند» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف ستيف اسموسين، إلى جانب «ايس كوريا» لشين ووشيول، بقيادة فابريس فيرون وإشراف بي. وولسلي، «ناين بيللو زيرو» لإسطبل العفو للسباقات بقيادة تاغ أوشي وإشراف فوزي ناس، «فيكتوري ويف» لجودلفين، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور، «المنارة» و«تأهل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة سام هتشكوت وفرناندو جارا وإشراف دوغ واتسون وعلي الرايحي.

شوط الختام

يشهد الشوط السابع الأخير لمسافة 2410 أمتار، وجائزته 175 ألف دولار، مشاركة قياسية، حيث يتنافس خلاله 15 خيلاً قوياً، يتصدرهم «استرونومر» لمايك دي كوك، بقيادة أوليفيه دوليز وإشراف مايك دي كوك.

وأبرز المنافسين على اللقب «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا و«التون ستريت» لجودلفين، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «زمان» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «شاربلو» لبدر عبد الله المطوع، بقيادة كونور بيسلى وإشراف أحمد بن حرمش، «فيري تالنتد» لجودلفين، بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف سعيد بن سرور، «ماونتين هنتر» لجودلفين، بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «ريد جاليليو» لجودلفين، بقيادة روان سكوت وإشراف سعيد بن سرور، «ستيدج ماجيك» لجودلفين، بقيادة كولم أودنهو وإشراف شارلي أبلبي، «أبييرد» لخليفة بن دسمال، بقيادة كريستوفر هايس وإشراف ديفيد سيمكوك، «سيلستيال سفير» لجودلفين، بقيادة بريت دويل وإشراف شارلي أبلبي.



283 ألف درهم جوائز مسابقات ترشيحات الجمهور

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار «ميدان»، عن رصد جوائز مالية قيمة لمسابقات ترشيحات الجمهور تبلغ قيمتها 283 ألف درهم تفاصيلها كالتالي:

ينال الفائز في مسابقة ترشيحات الجائزة الكبرى للأشواط الستة مبلغ 16 ألفاً و390 درهماً.

ويحصل من ينجح في ترشيح 5 خيول فائزة مبلغ 6 آلاف درهم.

وينال من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 30 ألف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 5 آلاف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة على مبلغ 75 ألف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 120 ألف درهم.

ويحصل الفائز في جائزة الترضية للأشواط الثلاثية مبلغ 2000 درهم.

وتبلغ قيمة جائزة مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس مبلغ 5000 درهم، فيما ينال الفائز في مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير مبلغ 20 ألف درهم.

الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول.

على المشارك القيام بترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة مع فرصة الفوز بجوائز نقدية في كل أمسية السباق، توزع استمارات الترشيحات الخاصة بجميع المسابقات حتى الساعة 6.40 مساء قبل 25 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني في أمسية السباق التي تشتمل على سبعة أشواط بالبرنامج.

يجب تعبئة الاستمارة وإيداعها في الصناديق المخصصة بموعد أقصاه الساعة 6.15 مساء قبل 25 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني في أمسية السباق التي تشتمل على 7 أشواط بالبرنامج.

سيتم إخطار الفائزين بجميع المسابقات عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة، وتشترط اللجنة تواجد الفائز شخصياً بالمضمار مع إبراز وثيقة إثبات هوية أصلية سارية المفعول تحمل صورة شخصية (جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية، رخصة القيادة) لاستلام الجائزة المالية من مركز توزيع جوائز ترشيحات الجمهور بردهة الطابق الأول بمنصة ميدان.

سعيد بن سرور: «عصوف» جاهزة للمنافسة على لقب «بلانشين»

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، جاهزية «عصوف» لجودلفين في خوض غمار الشوط الخامس «بلانشين» في أمسية اليوم.

وقال سعيد بن سرور: «عصوف» أبلت بلاءً حسناً لتحتل المركز الثاني في مشاركتها الماضية، هذا سباق آخر عسير، غير أن هذه المسافة ملائمة لها أكثر، خاصة أنها تؤدي التمارين بصورة طيبة في الإسطبل.

وعن «سايلانت أتاك» لجودلفين، والذي سيشارك في الشوط الثالث «فايربريك ستيكس»، قال سعيد بن سرور: «نود أن نمنح «سايلانت أتاك» فرصة على الرمل، كما أن الميل مسافة جيدة بالنسبة له، أداؤه للتمارين كان رائعاً، ونتطلع منه لأداء أفضل هذه المرة».

جهوزية كاملة

وتحدث المدرب شارلي آبلبي عن مشاركة «بلو بوينت» لجودلفين في سباق الشوط الثاني «ميدان سبرنت» للفئة الثانية خلال أمسية اليوم.

وقال آبلبي: «يعود« بلو بوينت»عقب فترة استراحة طويلة حيث لم يشارك منذ أغسطس الماضي، لكنني مسرور جداً باستعداداته لهذا السباق، لقد تحسن كثيراً من عمر الرابعة إلى الخامسة ويبدو في كامل جاهزيته في الوقت الحاضر». وأضاف «هدفنا الرئيسي يكون دائماً سباق ج1 القوز سبرنت في أمسية كأس دبي العالمي (6 فيرلونغ، السبت، 30 مارس)، لذلك سيطرأ تحسن كبير على مستواه مهما يفعل هذا الأسبوع».

وعن «بويتك شارم» الذي سيشارك في الشوط الخامس «بلانشين» قال آبلبي: سعدنا كثيراً بفوز «بويتك شارم» في كيب فيردي،الارتقاء إلى مسافة تسعة فيرلونغ يطرح علامة استفهام صغيرة، لكننا سعداء للغاية بالكيفية التي اندفعت بها المرة الماضية وهي تواجه نفس مجموعة المهرات، إذا استطاعت تحمل المسافة، فإن ستكون المهرة التي يتعين على الجميع هزيمتها.