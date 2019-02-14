200 فارس في سباق «التسعيرة» بسيح السلم

المصدر: Ⅶ دبي-علي الظاهري

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، الساعة السابعة من صباح اليوم، أول سباق بنظام التسعيرة، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وتبلغ مسافة السباق 119 كلم، وهو مخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، ويشهد مشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، وأعلنت اللجنة المنظمة عن تسعيرة الخيول المشاركة في سباق اليوم، حيث ستكون تسعيرة المركز الأول مليوناً ونصف مليون درهم، المركز الثاني مليوناً ومئتي ألف درهم، المركز الثالث مليون درهم، والمركز الرابع وما دون، نصف مليون درهم، كما تم رصد جوائز للمشاركين في السباق، بقيمة إجمالية تتجاوز مليوناً ونصف مليون درهم للفائزين حتى المركز الثلاثين، إذ سيحصل أصحاب المراكز الخمسة الأولى على جوائز عينية قيمة، عبارة عن سيارات، فيما سينال الفائز بالمركز السادس 100 ألف درهم، المركز السابع 90 ألف درهم، المركز الثامن 80 ألف درهم، المركز التاسع 70 ألف درهم، المركز العاشر 60 ألف درهم، من المركز الحادي عشر إلى العشرين 50 ألف درهم، ومن المركز الحادي والعشرين إلى الثلاثين 30 ألف درهم.

شروط السباق

وحددت اللجنة المنظمة شروط السباق، أبرزها أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة، وسيعقد اجتماع تنويري صباحي عند مكان الفحص البيطري قبل انطلاقة السباق، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي يجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها، عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية، ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسوف يتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق الوجود في مداخل البوابة البيطرية، ويمنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق.

نقل ملكية الخيول

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، إن السباق يعتبر أول سباق بنظام التسعيرة في مدينة دبي الدولية للقدرة، في ما يعتبر موجوداً ضمن روزنامة بعض قرى القدرة الأخرى داخل الدولة، ويهدف سباق اليوم إلى إتاحة الفرصة أمام الإسطبلات الراغبة في نقل ملكية الخيول الفائزة، بموجب التسعيرات المحددة، في حال ارتأت اللجنة المنظمة اقتناء الخيول، وأضاف العضب لـ «البيان الرياضي»، إن رياضة الفروسية بصورة عامة، والقدرة على وجه الخصوص، تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وهو ما يترجمه تنظيم سباق التسعيرة، الذي يعتبر أحد أوجه الدعم للمواطنين من الملاك، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على رعاية سموه الكريمة للسباق.

وقال إن سباق التسعيرة، يعتبر من السباقات المشروطة، على غرار سباق الأفراس وسباق الإسطبلات الخاصة، وغيرها من السباقات الأخرى، ويعكس ارتفاع حجم المشاركة، مدى أهمية السباق، وحرص الكثير من الملاك على المشاركة، مشيراً إلى أن ملاك الإسطبلات الخاصة غير الراغبين في نقل ملكية خيولهم في حالة الفوز لن يشاركوا، ما سيسهم في تعزيز قوة المنافسة، نظراً لوجود أقوى الخيول.

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ينقسم السباق إلى 4 مراحل: الأولى لمسافة 40 كلم «المحور الأصفر»، والثانية لمسافة 35 كلم «المحور الأحمر»، والثالثة لمسافة 26 كلم «المحور الأزرق»، أما المرحلة الرابعة الأخيرة فهي لمسافة 18 كلم «المحور الأبيض».