مربط دبي يحصد الذهب والفضة والبرونز

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

عاد مربط دبي للخيول العربية ليسجل بصمة جديدة من التميز في بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية، التي اختتمت أول من أمس، أقيمت على مدى 4 أيام بنادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة 395 خيلاً من الإمارات والدول العربية والأجنبية، ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، حيث تألقت المهرة «دي شيهانة» في بطولة الأمهار، وهي من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي شهلا، التي نالت جائزة كأس زايد للخيول العربية الأصيلة، مترجمة علو مراتب الجودة التي يتمتع بها مربط دبي وقوته الإنتاجية من الأفحل النوعية وفي مقدمتها الفحل رشيم وكذا الأفراس ذات السجل الإنتاجي المتميز مثل الفرس بطلة العالم دي شهلا.

وحققت المهرة «دي شيهانة» أعلى معدل نقاط بين الأفراس في البطولة، ونال مربط دبي كل أنواع المعادن النفيسة منها ذهبية وثلاثة ألقاب فضية ولقب برونزي، وكان مربط دبي قاب قوسين أو أدنى من مضاعفة رصيده من الذهب في البطولة، كما خطفت خيول مربط عجمان الأضواء في الختام، بذهبيتين من الألقاب الستة للبطولة، إضافة إلى لقب فضي، ونال ذهبية واحدة كل من مربط الجواهر، ومربط الصقران، ومربط محمد عيسى الدرمكي.

نهج التسامح

وشهد الختام الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، وعصام عبد الله مدير الجمعية، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي، وعبد الرحمن البيضائي رئيس مجلس إدارة مربط الجواهر، وخالد العميري مدير مربط عجمان، وخليفة النعيمي مدير مربط الأريام.

وقال الشيخ زايد بن حمد آل نهيان إن إقامة مثل هذه البطولات في الدولة تعزز رسالة الإمارات ونهجها القائم على التسامح والمحبة، مؤكداً أن نجاح هذه الفعاليات ثمرة للدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، وتوجّه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديراً لدعمه السخي وتوجيهاته السديدة لتطوير الخيول العربية الأصيلة في جميع مجالاتها، وقال الشيخ زايد بن حمد إن هذه النسخة من بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية التي تتزامن مع عام التسامح، تميزت بأنها ضمّت الصفوة بعد رفع اشتراكات مشاركة الخيول في البطولة، ما أدى لوجود النخبة للتنافس على الألقاب، وبدوره، أشاد عصام عبد الله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، بالدعم الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للفروسية عموماً، وللخيول العربية الأصيلة في جميع أنشطتها.

فخر

وعبّر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن فخره بنيل المهرة دي شيهانة جائزة زايد للخيول العربية الأصيلة، وقال: لم ترقَ نتائج البطولة إلى تطلعاتنا رغم إحرازنا كل المعادن النفيسة، فتقديراتنا كانت تروم مضاعفة الحصيلة الذهبية، لكن المستقبل واعد بمزيد من الإنجازات الكبرى.

ونحن فخورون بإحراز جائزة كأس زايد للخيول العربية، التي تعني لنا الكثير لاقتران اسمها باسم المغفور له الشيخ زايد، وكذلك لما يؤكده إنتاجنا من تميز في الجودة التي جعلت مربط دبي يجدد العهد مع الجائزة ليكون الأكثر فوزاً بها منذ إطلاقها.