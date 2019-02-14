فوز الإمارات وبن دري في انطلاقة «ماسترز البولو»

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

شهد اليوم الافتتاحي لبطولة الماسترز للبولو، والتي تقام ضمن منافسات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2019، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، قمة الإثارة والندية، حيث حقق فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فوزاً كبيراً على فريق مهرة، بعشرة أهداف ونصف، مقابل أربعة، وقد تسيد فريق الإمارات المباراة لعباً ونتيجة، وأنهى الشوط الأول بتقدمه بأربعة أهداف ونصف دون رد، وفي الشوط الثاني أضاف هدفين، بينما سجل مهرة هدفاً واحداً، وفي الشوط الثالث، يمطر الإمارات مرمى مهرة برباعية، ويرد عليه مهرة بهدف فقط، وفي الشوط الرابع الأخير، ينجح مهرة بتسجيل هدفيه الثالث والرابع، بينما يكتفي الإمارات بما أحرزه في الأشواط الثلاثة، لتنتهي المباراة لصالح فريق الإمارات بعشرة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف لمهرة، وفاز فريق بن دري على فريق بنجاش بـ 11 هدفاً مقابل تسعة أهداف ونصف، في مباراة تقدم فيها فريق بنجاش بأربعة أهداف ونصف الهدف، مقابل هدفين، وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق بن دري، ليتقدم بستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف، ويستمر تقدم بن دري، منهياً الشوط الثالث بنتيجة تسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، ويواصل بن دري تقدمه، وسط ملاحقة حقيقية من بنجاش، إلا أن بن دري ينجح في الوصول بالمباراة إلى بر الأمان، وبفوز بالمباراة بنتيجة 11 هدفاً مقابل تسعة أهداف ونصف، وأحرز فردريكو وحده 8 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي البطولة.