المؤتمر الدولي يدشّن مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: Ⅶ بوذيب - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، الدورة الثالثة عشرة من مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للفروسية والقدرة والتحمل، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وفي ظل بروتوكول وقوانين بوذيب لركوب القدرة والتحمل.

ويشهد المهرجان في يومه الأول المؤتمر الدولي الرابع للقدرة والتحمل، الذي يحتوي على ندوة بعنوان «العلاقة بين الخيل والفارس - الجانب الإنساني»، وورشة عمل حول «جدولة السباقات ومدى تأثيرها الإيجابي والسلبي على توزيع المدربين للخيل خلال الموسم الخاص برياضة الفروسية»، بمشاركة الحكم الدولي الهندي عزير شيخ محمد ياسين، والحكم الدولي الفرنسي كريستيان لوزانو، ومواطنه الطبيب البيطري الدولي الدكتور جان لوي لوكليرك، والطبيب البيطري الدولي السويدي الدكتور هالفرد سومراش، والطبيبة البيطرية الإماراتية رولا حسن شعبان، والباحث في شؤون جدول المسابقات البريطاني الدكتور ديفيد جوهن ماري، ويدير الندوة والورشة الحكم الإماراتي الدولي محمد علي الحضرمي، ويتضمن المهرجان خمس سباقات دولية ومحلية، وقد خصصت جوائز قيمة للفائزين بالسباقات، عبارة عن ثماني سيارات فاخرة ومبالغ مالية قيمة ودروع.

فحص وسباقات

وتبدأ ظهر اليوم أيضاً، إجراءات الفحص البيطري لسباق 100.91 كم محلي سيدات، ويعقبه الفحص البيطري لسباق 242.15 كم دولي مفتوح «ثلاث نجوم» الذي ستكون انطلاقة يومه الأول «80.84 كم» في السادسة والربع من صباح الغد، فيما ينطلق سباق 100.91 سيدات في السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباح اليوم نفسه، وسيشهد يوم غدٍ أيضاً في الثانية والنصف ظهراً الفحص البيطري لسباق 100.91 كم للخيول ذات الملكية الخاصة، ويشهد يوم بعد غدٍ، في الخامسة والنصف صباحاً إجراءات الفحص البيطري لسباق 242.15 كم دولي مفتوح «ثلاث نجوم»، وينطلق في يومه الثاني في السادسة والربع، وفي التوقيت نفسه ينطلق سباق 100.91 كم محلي للخيول ذات الملكية الخاصة، فيما يبدأ في الثانية والنصف بعد الظهر الفحص البيطري لسباق 80.47 كم دولي تأهيلي «نجمة واحدة»، وفي الثالثة الفحص البيطري لسباق 120.27 كم دولي للشباب والناشئين «نجمتان»، وفي الثامنة والنصف مساء الفحص الطبي لجولة أكاديمية بوذيب التعليمية لمسافة 20 كم وتنطلق في التاسعة مساء، فيما يشهد يوم السبت المقبل في الخامسة والنصف صباحاً إجراءات الفحص البيطري لسباق 242.15 كم دولي مفتوح «ثلاث نجوم» في يومه الثالث «80.47 كم» الذي ينطلق في السادسة والربع صباحاً، وينطلق في التوقيت نفسه سباق 120.27 كم دولي للشباب والناشئين «نجمتان»، يعقبه في السابعة انطلاق سباق 80.47 كم دولي تأهيلي «نجمة واحدة»، وفي الثامنة والنصف سيكون الفحص الطبي لجولة أكاديمية بوذيب التعليمية لمسافة 40 كم تنطلق في التاسعة صباحاً.

دعم لا محدود

ووجّه محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية بوذيب للفروسية، شكره وتقديره إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لدعمه اللا محدود ورعايته الكريمة للمهرجان، مبيناً أنهم يعملون وفقاً لتوجيهات سموه من أجل أن يخرج المهرجان بما يليق بالمكانة التي تحتلها رياضة ركوب القدرة والتحمل في الإمارات والعالم، مؤكداً أن الاستعدادات جرت على الوجه الأكمل لانطلاق المهرجان واستقبال المشاركين والزوار. وأشار إلى أن باب التسجيل سيكون مفتوحاً حتى مساء اليوم الثلاثاء.

فعاليات

وتشارك إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات بعدد من الفعاليات المصاحبة لمهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي لركوب القدرة والتحمل، وقال سعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة في النادي، إن مشاركة الإدارة تتمثل في عدد من البرامج التراثية المصاحبة، التي تهدف لتعريف ضيوف المهرجان بتراث دولة الإمارات، وأضاف المناعي: تشارك المراكز النسائية التابعة للنادي والقرية التراثية بعرض الموروث الشعبي من حرف تقليدية ومشغولات، كذلك لدينا عروض الصقارة.

لوائح

تقام سباقات قرية بوذيب وفقاً للوائح وقوانين الاتحاد الدولي للفروسية، إضافة إلى قوانين مبادرة بوذيب لركوب القدرة والتحمل التي تهدف بالأساس إلى الحفاظ على صحة الخيل وقتل السرعة، والعودة بهذه الرياضة العربية الأصيلة إلى سابق عهدها.